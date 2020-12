Sem neve e com frio. Poderá ser este o cenário para o Natal no Luxemburgo.

Natal sem neve? Último Natal branco foi há dez anos

Diana ALVES Sem neve e com frio. Poderá ser este o cenário para o Natal no Luxemburgo.

Será um Natal diferente, mas não no que toca ao tempo. Segundo as primeiras previsões do Instituto Luxemburguês de Meteorologia, o MeteoLux, a probabilidade de cair neve na noite de Natal é "muito baixa". O último Natal branco foi há dez anos.

Em declarações à Rádio Latina, o meteorologista Mathias Luca frisou que ainda é cedo e que estas são apenas as primeiras previsões, sendo que a situação poderá mudar nos próximos dias. Mesmo assim, apesar de haver ainda "incertezas significativas" quanto às condições meteorológicas a partir do dia 22 de dezembro, os dados disponíveis indicam que a probabilidade de cair neve neste Natal é "muito, muito baixa".

Se assim for, o Luxemburgo viverá mais um Natal sem neve. De acordo com os registos do MeteoLux, o último Natal branco no Luxemburgo remonta a 2010. Quanto às previsões para já disponíveis para os dias 24 e 25 de dezembro, Mathias Luca fala em "tempo instável e fresco", sendo que as temperaturas poderão oscilar entre os três e os seis graus. Sem neve e com frio.

Poderá ser este o cenário neste Natal, marcado também pela pandemia da covid-19, que não permitirá ajuntamentos familiares. As famílias poderão receber em casa apenas duas pessoas oriundas do mesmo domicílio.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.