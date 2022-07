Nas férias em Portugal, a família Silva não gosta de estar parada

Quer contar-nos o que não pode faltar nas suas férias em Portugal? Participe no nosso inquérito de verão.

As minhas queridas férias em Portugal

Se tudo correr bem, a família Silva, de Rodange, parte para Portugal a 26 de julho, onde ficará durante um mês. Este ano a viagem vai ser de carro, já que o preço dos bilhetes de avião rondava os 2.700 euros. Um orçamento "impossível" para dois adultos e três filhos.

Ana é de Quiaios, na Figueira da Foz, e Vítor de Vila Verde, em Braga. Esta mãe a tempo inteiro e o funcionário dos CFL estão ansiosos pelas férias. "Não trocávamos o Luxemburgo por nada, Portugal é só mesmo para passar férias". Além de que, "praticamente 90% da família está no Luxemburgo e outra parte nos EUA", contam.

Na mala levam as saudades dos avós, e também a vontade de conhecer novos locais no seu país de origem. "Gostamos de explorar, praias, rios, sítios diferentes. Este ano talvez iremos às Berlengas", planeia Vítor.

No rio Caldo, no Gerês, em 2020.

Qual o local de férias preferido em Portugal? Qual a melhor praia?

A zona de Terras do Bouro, Vila Verde, Gerês. A melhor praia é a de Ofir.

O melhor restaurante e prato gastronómico?

A marisqueira "Sagres", na Figueira da Foz, porque gostamos muito de marisco. Quanto a pratos preferidos, cozido à portuguesa e arroz de sarrabulho.

Que petisco e bebida não dispensa nas férias? Caracóis e cervejinha fresquinha. A minha mulher não dispensa os percebes.

As férias inesquecíveis foram… Todas são bonitas. Portugal sempre.

O que não pode faltar na mala de viagem? Roupa de verão, biquíni, calções de banho.

O que traz sempre de Portugal no regresso a casa? Ui… azeite, presunto, chouriços, cebola e batatas da avó.

A sua atividade favorita nas férias? Sou radical, vou fazer paraquedismo, saltar de um avião, no Porto.

Com que personalidade pública gostava de petiscar um pica-pau? Quim Barreiros.

Quem mandava para uma ilha deserta? O meu maior inimigo.

