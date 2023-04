Se está em processo de emagrecimento ou não quer sair da linha, este artigo é para si.

Não quer engordar na Páscoa? As dicas de uma nutricionista

Filipa MATIAS PEREIRA Há receitas saudáveis e baixas em calorias que pode preparar para a Páscoa. O objetivo é que "mantenha o prazer de comer e não faz sentido que seja de outra maneira", defende a nutricionista Ana Bravo.

É já no próximo fim de semana que as famílias se reúnem para celebrar a Páscoa e, como manda a tradição, na mesa não podem faltar ovos de chocolate, amêndoas, folares, entre outros doces regionais. Mas não se esqueça que todas estas iguarias o levam, muitas vezes, a consumir açúcar em excesso. Por isso, se está em processo de emagrecimento ou não quer sair da linha, este artigo é para si.

Saborear um almoço de Páscoa em família sem fazer sacrifícios é possível e, para isso, basta que confecione receitas com baixo índice calórico. O objetivo é que "mantenha o prazer de comer e não faz sentido que seja de outra maneira, mesmo que o intuito seja emagrecer", diz a nutricionista Ana Bravo ao Contacto.

A pensar nas pessoas que querem evitar o consumo de alimentos calóricos ou que têm de o fazer por motivos de saúde, Ana Bravo desenvolveu, ao longo dos últimos anos, um conjunto de receitas de Páscoa numa versão "hipocalórica e saudável".

Numa dessas receitas, a nutricionista sugere fazer um brownie de Páscoa com farinha sem glúten, em vez da tradicional farinha de trigo, e trocar o leite por bebida de amêndoa. Para a sobremesa, também pode preparar uns bombons caseiros adoçados com damascos, ou ainda um folar de maçã e especiarias.

Na preparação do prato principal, há também outras dicas que pode seguir, como reduzir a quantidade de gordura, usar azeite em vez de óleo, manteiga ou margarina, e ainda substituir enchidos por frango ou vitela.

Se, apesar destas hipóteses, gostaria de comer o mesmo que os seus familiares no almoço de Páscoa, pode fazê-lo, mas com rigor. Ana Bravo considera que não é grave 'fugir' à dieta numa refeição, desde que as restrições alimentares não tenham sido adotadas por motivos de saúde.

"Não sou fundamentalista e há alturas festivas em que o objetivo não é continuar a perder peso, mas sim mantê-lo. Se a pessoa quer mesmo comer o folar tradicional, pode fazê-lo, comendo uma fatia", diz a especialista, sublinhando que "o importante é não prolongar o consumo do alimento durante os dias seguintes, mesmo que sobre".

