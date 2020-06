Vários bairros da cidade vão acolher pequenas atrações, provavelmente já a partir do início de julho.

Não há Schueberfouer mas há carrosséis gratuitos

Não será mesma coisa, mas é a solução encontrada pela capital para tentar compensar o cancelamento da Schueberfouer devido à pandemia. A autarquia da cidade do Luxemburgo vai instalar carrosséis, carrinhos de choque, barraquinhas de comida e outras atrações em vários pontos da cidade para manter vivo o espírito do maior evento do verão luxemburguês. E serão gratuitos para as crianças.

Numa entrevista ao jornal L’Essentiel, Patrick Goldschmidt, vereador responsável pelo pelouro das feiras e mercados da capital, insistiu que não se trata de substituir a Schueberfouer. Mas o objetivo é que o habitual período da maior feira popular do país não passe completamente em branco.

Como já tinha sido anunciado, a capital decidiu autorizar eventos alternativos para fazer face ao cancelamento da feira, que deveria voltar ao Glacis entre 21 de agosto e 10 de setembro. Segundo o L’Essentiel, os vários bairros da cidade vão acolher pequenas atrações, "provavelmente" já a partir do próximo dia 11 de julho e até 13 de setembro.

O diário indica ainda que alguns desses pontos são as praças Jeanne d’Arc, Constitution, Thorn e Puits-Rouge, assim como o parque Laval e o Bisserwee. Segundo Goldschmidt, a ideia é que um carrossel não fique estacionado o tempo todo no mesmo sítio. O L'Essentiel acrescenta também que os carrosséis e os carrinhos de choque para crianças serão gratuitos. Jogos para adultos como tiro ao alvo serão a pagar. A Schueberfouer, uma das mais antigas tradições luxemburguesas, costuma receber cerca de dois milhões de visitantes ao longo de 20 dias. A edição deste ano foi cancelada devido à atual situação pandémica. Em 2021, o evento com mais de 600 anos de história deverá realizar-se de 20 de agosto a 8 de setembro.

