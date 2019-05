“Se és homem, provavelmente deves casar-te. Se és mulher, não te preocupes com isso", diz Paul Dolan.

Mulheres são mais felizes sem filhos e sem marido, diz estudo

“Se és homem, provavelmente deves casar-te. Se és mulher, não te preocupes com isso", diz Paul Dolan.

O conceito de felicidade está a mudar, sobretudo para as mulheres. A ideia de que é preciso ter um casamento estável e construir família para ser-se feliz já não se aplica nos dias de hoje, com tantas mulheres a decidirem percorrer outros caminhos. Sozinhas, inclusive.

Paul Dolan, professor da London School of Economics ,apresentou o seu novo livro , "Happy Ever After", onde apresenta os resultados de vários questionários norte-americanos sobre o uso do tempo e que compara os níveis de prazer e de miséria nos indivíduos casados, solteiros, divorciados, separados e viúvos.

Ao The Guardian, Dolan afirmou: “Se és homem, provavelmente deves casar-te. Se és mulher, não te preocupes com isso". O professor é bastante claro na explicação.

“Eles têm menos riscos, ganham mais dinheiro no trabalho e vivem mais. Elas, por outro lado, morrem mais cedo do que aquelas que nunca se chegam a casar. O subgrupo mais saudável e feliz é o das mulheres que não se casam e não têm filhos”,acrescentou o professor.

Analisando os marcadores tradicionais para medir o sucesso, estes não estavam relacionados com a felicidade, sobretudo o o casamento e filhos. “As pessoas casadas são mais felizes do que outros subgrupos da população, mas apenas quando os seus parceiros se encontram na mesma sala. Quando lhes é pedido para saírem, dizem que se sentem miseráveis”, disse.

O problema está no estigma que ainda existe em relação ao papel da mulher. Grande parte ainda acredita que só é feliz se tiver filhos e casar. Mas não é bem assim, segundo o livro.

“Vemos uma mulher de 40 anos que não teve filhos e pensamos: ‘Meu Deus, é uma vergonha. Talvez um dia venha a conhecer o homem certo e talvez o estado dela mude’. Não. Talvez um dia ela encontre o homem errado. Talvez encontre um homem que a torne menos feliz e morra mais cedo”, conclui sem rodeios. O mais importante, importa salientar, é que cada pessoa encontre o caminho que lhe faça realmente sentido.