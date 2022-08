Andrew Tate foi banido do Instagram e Facebook devido a comentários misóginos e violentos. "É bater com a catana, murro na cara e agarrá-la pelo pescoço. Cala-te cabra" foi um deles.

Viver 2 min.

Andrew Tate

Mulher é "propriedade do homem". 'Influencer' banido das redes sociais

Ana Patrícia CARDOSO Andrew Tate foi banido do Instagram e Facebook devido a comentários misóginos e violentos. "É bater com a catana, murro na cara e agarrá-la pelo pescoço. Cala-te cabra" foi um deles.

Andrew Tate, kickboxer e estrela do TikTok, disse várias vezes que as mulheres pertencem à casa, não podem conduzir e são propriedade de um homem. Também fez vídeos nas redes sociais onde defendeu que as vítimas de violação devem "assumir a responsabilidade" pelos seus ataques e que preferia namorar mulheres entre os 18 e os 19 anos, porque pode "marcá-las" mais facilmente.

Noutros vídeos, Tate falava sobre bater e asfixiar as parceiras, destruir as suas coisas e impedi-las de sair. "É bater com a catana, murro na cara e agarrá-la pelo pescoço. Cala-te cabra", disse online, recriando o momento.

Estes são alguns exemplos dos conteúdos partilhados pelo autoproclamado 'influencer sexista', que levaram a Meta a bani-lo do Instagram (onde tinha 4,7 milhões de seguidores) e do Facebook, por violar as políticas "sobre organizações e indivíduos perigosos".

Várias organizações de apoio à vítima já tinham vindo a chamar a atenção para a extrema misoginia de Tate, capaz de radicalizar jovens e homens para a violência contra a mulher.

O TikTok também proibiu a conta oficial do kickboxer e está a remover conteúdos relacionados com o influencer. "A misoginia é uma ideologia odiosa que não é tolerada no TikTok", disse um porta-voz. "Temos vindo a remover vídeos e relatos violentos há semanas, e saudamos a notícia de que outras plataformas também estão a tomar medidas contra este indivíduo", diz a plataforma, numa declaração citada pelo jornal The Guardian.

Do Big Brother para o mundo

Tate surgiu pela primeira em 2016, no reality show "Big Brother", onde causou polémica ao ser expulso após ter sido divulgado um vídeo em que batia numa mulher.

Em 2017, começou a fazer declarações misóginas no Twitter, chamando novamente a atenção. Logo aí foi banido pelo Twitter, mas virou-se para outras redes sociais.

No canal de YouTube, onde partilhava conselhos para homens, descreveu-se como "absolutamente um misógino" e disse que "quando se é realista, é-se sexista. Não há forma de se poder enraizar na realidade e não ser sexista".

Ao The Guardian, chegou a dizer que era tudo uma paródia, que estava apenas a "desempenhar um personagem cómico".

"O sensacionalismo da Internet tem afirmado a ideia de que sou anti-mulheres quando nada poderia estar mais longe da verdade", disse, acrescentando que doou dinheiro a instituições femininas. "Eu sou genuinamente inocente".





