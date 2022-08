Elas, umas sem-vergonha; eles, coitados, "vão agora passar a ferro, onde já se viu?!".

Diário de uma mãe imigrante a mil

Mulher que não sabe passar a ferro? Uma "vergonha"

"Não sabes passar a ferro as camisas do teu namorado nem a roupa do teu filho!? É uma vergonha filha."

Sim, a minha própria mãe acha que, entre outras coisas que são (supostamente) da expertise feminina, eu devia saber passar a ferro.

Da minha parte, a resposta é sempre a mesma: "Não. Não gosto, não quero e talvez nunca vá aprender". A juntar a isto um grande e óbvio revirar de olhos.

Percebo que há um fosso geracional que nos separa, e que ela não o diz por mal. Mas irrita-me muito ouvi-lo.

Já o meu namorado, esse sim, um homem, sabe passar a ferro. E bem. Também limpa, cozinha, aspira e lava o chão. (Não está disponível para venda ou aluguer, lamento.)

Recentemente a mãe dele esteve no Luxemburgo, e o que perguntou ao seu querido filho? "Filho, tens alguma roupa para passar a ferro, que eu passo?".

Percebem a diferença, não é?! Portanto, elas, umas sem-vergonha; eles, coitados, "vão agora passar a ferro, onde já se viu?!".

Presumo que estas micro-expressões normativas e mundanas de mães para filhas se estendam para além do meu lar. E são, claro um sintoma 'subtil' do que ainda há para fazer.

Odeio passar a ferro, arrumar a casa, lavar a roupa. Gosto de cozinhar e arrumar a cozinha (às vezes). Mas, porque tenho de me sentir mal com isso? Porque é que as mulheres têm de se sentir mal com isto?

Se um filho homem não sabe mudar uma torneira também vão achar isso uma vergonha? Duvido muito.

Perante isto, cheguei a uma dura conclusão: não há muito para a minha mãe se orgulhar de mim no que toca ao lar. Mas há coisa em que ninguém me bate: na arte de não me conformar.

