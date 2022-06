Uma equipa de ortopedistas criou umas próteses especiais, inspiradas nas humanas, para corrigir um grave problema nas patas dianteiras da girafa recém-nascida no zoo dos EUA, que assim sobreviveu e aprendeu a andar. "Salvámos a sua vida". Veja as imagens.

Msituni, a girafa bebé que foi salva graças a próteses inovadoras

Paula SANTOS FERREIRA Uma equipa de ortopedistas criou umas próteses especiais, inspiradas nas humanas, para corrigir um grave problema nas patas dianteiras da girafa recém-nascida no zoo dos EUA, que assim sobreviveu e aprendeu a andar. "Salvámos a sua vida". Veja as imagens.

Msituni nasceu a um de fevereiro no San Diego Zoo Safari Park, em Escondido, EUA, mas a felicidade deste nascimento foi rapidamente ultrapassada por uma enorme preocupação entre a equipa veterinária.

A sobrevivência desta girafa-bebé, de 178 centímetros, e com um peso de 55 quilos (o peso normal ronda os 70), estava em risco devido a complicações graves, nomeadamente a um sério problema nas suas patas dianteiras, que além de doloroso impedia a jovem cria de se levantar e começar a andar.

Msituni sofria de uma hiperextensão dos carpos, os ossos que são equivalentes aos do pulso humano, o que fazia com que as suas patinhas se dobrassem para os lados contrários, impedindo assim de se conseguir pôr de pé. Além de que o seu peso aumentava de dia para dia, o que tornava o caso mais complicado.



Msituni com as suas próteses durante o internamento no hospital do Zoo. Credit. San Diego Zoo Wildlife Alliance

Sem ter como tratar a deficiência, os especialistas do San Diego Zoo Wildlife Alliance decidiram então contactar a Hanger Clinic, uma clinica especializada em próteses humanas, na esperança de conseguir uma solução que salvasse a Msituni. E conseguiram.

O ortopedista Ara Mirzaian nunca mais esquece esta sua paciente tão especial. Há mais de três décadas que cria próteses para atletas paraolímpicos até crianças com escoliose. Mas nunca tinha elaborado uma prótese para um animal, e logo uma girafinha.

“Surreal” foi a expressão que utilizou quando lhe apresentaram o caso pela primeira vez. “Passei a estudar tudo sobre girafas na internet, 24 horas por dia e sete dias por semana, até chegarmos aqui”, declarou à AFP Mirzaian, numa visita à sua paciente Msituni já totalmente recuperada três meses mais tarde.

A par com as investigações online, a equipa da Clinica Hanger consultou também especialistas em cuidados da vida selvagem para desenvolver um plano personalizado e específico para a bebé girafa. Sob a coordenação de Mirzaian foi elaborada uma prótese para as duas patas de Msituni e uma cinta de aço, onde não faltou o padrão da pele de girafa “para tornar as próteses mais divertidas” como contou o ortopedista.

“É o que fazemos sempre com as crianças. Elas escolhem o seu super-herói ou clube preferido e imprimimos na prótese. Então, porque não fazer também com uma girafa?”

10 Msituni, a girafa bebé do Zoo de San Diego, EUA foi salva graças a próteses colocadas temporariamente nas patas dianteiras. Credit. San Diego Zoo Wildlife Alliance

“Foi incrível ver uma criatura tão grande e bonita deitada ali na minha frente”, recordou à AFP o ortopedista que não conseguiu resistir a dar-lhe um abraço.

Durante 39 dias Msituni esteve internada no hospital do Zoo, ficando longe da mãe e da família. As próteses foram-lhe posteriormente colocadas. A bebé girafa usou-as durante 10 dias, que foram suficientes para corrigir o problema das patas, permitindo-lhe agora atingir o peso desejável e crescer saudavelmente.

"Foi incrível ver um animal como ela andar com próteses. É muito gratificante saber que salvámos a sua vida”, declarou orgulhoso Ara Mirzaian.

Agora, promete colocar uma fotografia de Msituni no seu consultório para que os seus pacientes mais pequeninos vejam o exemplo da bebé girafa e se inspirem.

Com AFP

