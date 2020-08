O ministro não está preocupado com as críticas por sair do país em pleno mês de agosto.

Ministro luxemburguês embarca em digressão de bicicleta pela França para esquecer o vírus

AFP O ministro não está preocupado com as críticas por sair do país em pleno mês de agosto.

Desportista, apaixonado pelo pequeno Grão Ducado o chefe da diplomacia luxemburguesa Jean Asselborn, 71 anos, embarcou numa digressão de bicicleta pela França no início de agosto para evitar ser "apanhado" pelo medo do vírus.

"Assumo a minha decisão de partir. Em primeiro lugar para agradecer à França por nos deixar abrir as suas fronteiras, e em segundo lugar para mostrar uma certa determinação em não ser "apanhado" por um medo permanente de covid", explica na sua página do Facebook.

Sem picos de velocidade, sem explorações, sem recordes. Jean Asselborn é um entusiasta do ciclismo e gosta de passear ao longo das pequenas estradas de França. Para o seu sexto Tour de France, o primeiro foi em 2015, escolheu uma "rota sem complicações".

"Todo o Sul a começar em Neufchâteau a 2 de Agosto, depois Dijon e Aix-les-Bains em direção ao Ventoux, depois em direção a Arles e Béziers para terminar em Capendu e no Noire de Montagne", descreve.

Jean Asselborn assume as críticas de um ministro dos Negócios Estrangeiros que está a deixar o país em agosto, neste momento. "Estou bem ciente disto e apresso-me a notar que, com os meios da tecnologia digital, é possível chegar a qualquer momento.

Jean Asselborn critica decisão da Bélgica de colocar Luxemburgo na "zona laranja" A Bélgica classificou o Luxemburgo como "país de risco". Jean Asselborn reagiu, enviando uma carta aos homólogos belgas onde critica a decisão.

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Grão-Ducado desde 2004, o homem é conhecido pela sua franqueza desde que se saiu com a expressão "merda então" dirigida furiosamente ao ministro do Interior italiano Matteo Salvini após uma troca bastante animada sobre imigração numa reunião europeia em Viena, em Setembro de 2018.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.