Ser guia por um dia é um desafio lançado a todos os cidadãos, numa lógica participativa e voluntária. Uma espécie de novos embaixadores do país.

Ministério do Turismo procura guias por um dia no Luxemburgo

Ser guia por um dia é um desafio lançado a todos os cidadãos, numa lógica participativa e voluntária. Uma espécie de novos embaixadores do país.

Após o sucesso das últimas duas edições, o ministro do Turismo, Lex Delles, anunciou o regresso da iniciativa "Um guia por um dia", de 29 de junho a 15 de setembro. O objetivo é, tal como o nome indica, que qualquer pessoa que se interesse pela cultura e história do país possa ser guia por um dia no Grão-Ducado.

Os candidatos devem mostrar que desejam verdadeiramente partilhar os seus conhecimentos sobre o Luxemburgo, que pode passar, por exemplo, por dar a conhecer aos turistas um bairro ou um mercado típico. Nas duas primeiras edições, em 2017 e 2018, as visitas personalizadas e gratuitas, a pé, de bicicleta ou mesmo em segway, atraíram o visitantes. No terceiro ano, os passeios de cerca de uma hora e meia, vão acontecer entre 29 de junho e 15 de setembro.

Os aspirantes a embaixadores devem inscrever-se na plataforma Guide for One Day. As visitas guiadas podem ser feitas na língua escolhida pelo guia, incluindo o luxemburguês, alemão, francês e inglês. As sessões podem ter no máximo dez pessoas e são totalmente gratuitas. Os visitantes que pretendem aderir à iniciativa como turistas também terão de se inscrever no site da iniciativa.

Na edição de 2018, uma das embaixadoras foi a própria grã-duquesa Maria Teresa que propunha uuma visita guiada ao Palácio Grão-Ducal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.