Miniférias. Há cinco feriados nos próximos dois meses

Paula SANTOS FERREIRA

Com a primavera, que começou esta segunda-feira, chega o bom tempo e muitos dias feriados. Ao todo são cinco os feriados em abril e maio, boas oportunidades para fazer uma escapadinha e desfrutar de uns merecidos dias de descanso.

O Luxemburgo é dos países da União Europeia com mais dias não trabalhados, ou seja, férias, feriados e pontes. No total, os residentes podem gozar 11 dias feriado e destes, um é em abril e quatro em maio, o mês com mais dias para descansar.

Se fizermos as contas, só em maio, entre feriados colados ao fins de semana e se se juntar apenas dois dias de férias para poder fazer duas "pontes", do total dos 31 dias do mês os residentes do Luxemburgo vão estar 14 dias sem trabalhar.

Abril

A Páscoa marca o arranque para os fins de semana prolongados da primavera, com o feriado a 10 de abril, Segunda-feira de Páscoa.

Maio

Maio começa da melhor forma, com o feriado no dia 1, que celebra o Dia do Trabalhador. E este ano será a uma segunda-feira. Mais três dias para recarregar baterias e estar com a família.

Uma semana depois, celebra-se o Dia da Europa, a 9 de maio, terça-feira. O Luxemburgo é o único país da UE a ter decretado feriado nesta data, o que acontece desde 2019.

Pode aproveitar para fazer "ponte" colocando a segunda-feira de férias, e terá quatro dias para gozar sem pensar no trabalho. Umas miniférias na primavera, que podem ser aproveitadas para viajar até Portugal e estar com a família.

Na semana seguinte, repete-se a "ponte". Mais um feriado, dia 18 de maio, Dia da Ascensão, quea no se comemora a uma quinta-feira. Quem desejar pode colocar a sexta-feira de férias e tem novamente mais quatro dias de descanso. Em duas semanas, trabalha apenas três dias por semana.

Na última semana do mês, ganha-se mais um feriado, a 29 de maio, Dia do Pentecostes, uma segunda-feira. Mais um fim d semana prolongado nesta primavera.

Oportunidades para pontes e feriados só volta a haver em junho.

