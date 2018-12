Vanessa Ponce de Leon venceu a competição com 118 candidatas. O Luxemburgo terminou no top 30.

Mexicana ganha pela primeira vez concurso Miss Mundo

Vanessa Ponce de Leon foi eleita ontem à noite Miss Mundo 2018. A edição deste ano teve lugar na China, em Sanya, e contou com 118 candidatas, entre elas a luxemburguesa Cassandra Lopes. Foi a primeira vez que o México arrecadou o troféu. Com 26 anos, Vanessa sucede a Manushi Chhilr, a indiana que conquistou a coroa no ano passado.



A nova Miss Mundo é estudante de comércio internacional e é também modelo profissional. Natural da Cidade do México, participou no concurso "Mexico's Next Top Model", um reality show onde aspirantes a modelo competem entre si. Está envolvida em associações de apoio a migrantes e populações indígenas.