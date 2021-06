O Meteolux colocou todo o território nacional em aviso amarelo, devido ao risco de trovoadas entre a tarde e a noite desta quarta-feira.

Meteorologia

Grão-Ducado em alerta amarelo devido à trovoada

O Meteolux colocou todo o território nacional em aviso amarelo, devido ao risco de trovoadas entre a tarde e a noite desta quarta-feira.

O instituto de meteorologia luxemburguês colocou todo o território do Grão-Ducado em alerta amarelo devido à trovoada. O alerta vigora entre as 14h e as 22h desta quarta-feria. A trovoada poderá ser acompanhada por períodos de chuva forte, diz ainda o Meteolux.

O alerta amarelo é o segundo numa escala que vai desde o verde ao vermelho, sendo o vermelho o mais grave.

Depois do calor da semana passada, a semana que assinala o início do verão (21 de junho) tem sido mais amena. Para esta quarta-feira o instituto prevê uma máxima de 22 graus e uma mínima de 15 e tempo nublado.

Tempo

Quinta e sexta-feira não serão muito diferentes com as máximas a rondarem os 21, 22 graus de máxima, acompanhado de alguma nebulosidade. O sol deverá regressar no fim de semana, com os termómetros a subirem até aos 24 no sábado e 25 no domingo.

