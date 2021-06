Termómetros descem esta semana e está prevista alguma chuva.

Calor dá tréguas e tempo cinzento regressa

Redação

Depois do calor na semana passada, a semana que marca o arranque oficial do verão será mais amena e cinzenta.

De acordo com o boletim semanal do Meteolux, no geral os termómetros não deverão passar os 25 graus de máxima nos próximos dias, com o tempo mais cinzento e possibilidade de aguaceiros e trovoadas pelo menos até ao fim de semana.

Para esta segunda-feira - dia do início do solstício de verão - as máximas previstas são de 26 graus, com tempo a manter-se húmido e cinzento e possibilidade de alguns aguaceiros sobretudo da parte da manhã. O Meteolux prevê ainda a ocorrência de trovoadas durante a tarde, com o sol a poder espreitar só ao final do dia.

Na terça, a máxima não deverá ultrapassar os 22 graus, ainda com a possibilidade de alguns aguaceiros e trovoadas. Na quarta e quinta é esperada também alguma nebulosidade e os termómetros deverão registar 23 e 21 graus de máxima respetivamente.

A nebulosidade deverá diminuir no fim de semana, com o sol mais à espreita e as temperaturas a rondar os 22 e os 23 graus.

