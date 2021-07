Sol e calor regressam no fim de semana.

Alerta laranja para todo o Luxemburgo devido à chuva intensa

Depois do alerta amarelo na terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia, Meteolux, colocou o país em alerta laranja esta quarta-feira. O alerta vigora entre o meio-dia e as 4h da madrugada de quinta-feira.

As previsões apontam para precipitações até 60 l/m² havendo risco de inundações, devido a acumulação de água. A partir de sábado, as previsões melhoram significativamente, sem precipitações à vista e com as temperaturas a subir.



Até lá, a chuva e o tempo cinzento vão manter-se com os termómetros a rondar os 12 graus de mínima e os 18 de máxima esta quarta-feira. Para quinta, ainda chuvosa, a mínima prevista é de 15 graus e as máximas poderão chegar aos 21.

Consulte aqui todas as previsões meteorológicas para os próximos dias.

