Mercado de Natal do Luxemburgo é um dos 10 melhores da Europa

Mercado de Natal da capital do Luxemburgo foi considerado um dos melhores da Europa pela revista norte-americana Forbes.

A revista norte-americana Forbes elegeu o mercado de Natal, na cidade do Luxemburgo como um dos 10 melhores da Europa. Na lista estão também os mercados de Zagreb (Croácia), Helsínquia (Finlândia), Estrasburgo e Colmar (França), Talin (Estónia), Bruxelas e Gent (Bélgica) e Budapeste (Hungria).

A jornalista freelancer Cecilia Rodriguez, atualmente a viver no Luxemburgo, descreve a composição pitoresca das barracas de madeira onde se vende artesanato local e comida típica luxemburguesa, como por exemplo o vinho quente (Glühwäin), as salsichas luxemburguesas e as panquecas de batata com puré de maçã.

O mercado da Natal está aberto de 22 de novembro a 24 de dezembro e encontra-se em várias localizações do centro da cidade: Place d'Armes, a Place de la Constitution and a Place de Paris. Veja a galeria de fotos.

