A autarquia do Luxemburgo já está a trabalhar para que o evento que marca a época natalícia possa acontecer.

Mercado de Natal deverá voltar já este ano às ruas da capital

Diana ALVES A autarquia do Luxemburgo já está a trabalhar para que o evento que marca a época natalícia possa acontecer.

A edição 2020 da Schueberfouer não viu a luz do dia, mas o tradicional mercado de natal da cidade do Luxemburgo deverá acontecer. O jornal L’Essentiel escreve hoje que a autarquia da capital já está a trabalhar para que o evento que marca a época natalícia possa acontecer.

Citado pelo diário, Patrick Goldschmidt, do Serviço Espaço Público, Festas e Mercados, adiantou que a comuna está a preparar um conceito “diferente” devido à pandemia da covid-19. Segundo o responsável, neste momento é impossível dizer como será o mercado, mas há ideias em cima da mesa. O responsável admite que organizar um mercado de natal respeitando as medidas sanitárias é um “verdadeiro quebra-cabeças”.

As barraquinhas de comida e a tradicional pista de gelo são alguns dos grandes desafios.Os mercados de natal da cidade do Luxemburgo costumam abrir portas no final de novembro marcando o início da época natalícia.



