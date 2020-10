Apesar da pandemia, o tradicional mercado de Natal da cidade do Luxemburgo vai mesmo ver a luz do dia.

Mercado de Natal da cidade do Luxemburgo vai mesmo acontecer

Diana ALVES Apesar da pandemia, o tradicional mercado de Natal da cidade do Luxemburgo vai mesmo ver a luz do dia. A informação foi confirmada hoje pela autarquia da capital aos jornalistas.

À semelhança de outros grandes eventos, a organização do mercado estava em dúvida devido às medidas restritivas em vigor para conter o novo coronavírus. Mas, de acordo com a imprensa nacional, que cita a burgomestre da capital, Lydie Polfer, o mercado abre já a 20 de novembro e este ano vai durar mais tempo. Em vez de encerrar no Natal, como nos últimos anos, a edição de 2020 vai acolher os visitantes até ao dia 3 de janeiro de 2021.

No entanto, e como seria de esperar, o evento sofrerá algumas adaptações. A disposição das barraquinhas de comida, por exemplo, será feita de forma a que os visitantes possam comer sentados e o uso de máscara deverá ser obrigatório. Tal como já vem sendo hábito, várias praças e artérias da cidade vão acolher o mercado. Uma das novidades será a Place Royal-Hamilius, que este ano também se junta à festa.

À edição 2020 do mercado também não deverão faltar alguns dos seus elementos mais característicos, como a pista de gelo, a roda gigante e os carrosséis. Já os habituais concertos que costumam animar o mercado foram excluídos do programa deste ano. Apesar dos planos da autarquia, Lydie Polfer admite, no entanto, que mercado pode não acontecer se pandemia piorar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.