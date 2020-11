Segundo os criadores estes felinos têm nove necessidades básicas que são incluídas na aplicação móvel.

'Meow'. Quer saber o que lhe diz o gato? Há uma app para isso

Redação Segundo os criadores estes felinos têm nove necessidades básicas que são incluídas na aplicação móvel.

Respondendo às preocupações de muitos donos de gatos, um engenheiro de software norte-americano criou recentemente uma aplicação móvel que ajuda a decifrar os "meows" dos pequenos felinos. Javier Sanchez, ex-engenheiro da Amazon, tinha trabalhado no desenvolvimento da assistente de voz da empresa (Alexa) e ele próprio tinha dificuldades em decifrar as necessidades do seu próprio gato. Daí a ideia da "MeowTalk", da empresa tecnológica Akvelon.

De acordo com a imprensa norte-americana a aplicação permite transformar os miares dos gatos em palavras que os humanos compreendam, como "tenho fome" ou "tenho dores". Quem descarregar a app pode gravar os sons dos animais e de seguida obter uma tradução do som para linguagem humana. Para já a aplicação só está disponível em inglês.

Através da investigação feita a propósito da nova ferramenta, Javier concluiu que os pequenos felinos têm nove necessidades básicas que são tidas em conta na app. Estes traduzem sentimentos ou estados de humor. Como fome, frio, dor, etc.



"Não se trata de uma linguagem. Os gatos não partilham informação ou comunicam uns com os outros. Na natureza os gatos não miam uns para os outros", disse Sanchez citado pela revista People.



Os utilizadores podem ainda ajudar a melhorar o desempenho da app à medida que vão colocando cada vez mais miares dos gatos, tornando-a cada mais mais fiávelnas suas 'traduções'. Esta última está relacionada com a tecnologia de machine learning que permite que um sistema computorizado fique cada vez mais eficiente à medida que é alimentado por mais dados.

Apesar de ainda estar na fase de protótipo, a ferramenta já está disponível para download para os sistemas operativos Android e iOS. Mas mais do que a app, no futuro, objetivo de Javier Sanchez é desenvolver uma coleira que 'traduz' de forma simultânea os miares destes felinos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.