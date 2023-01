O abrandamento económico não está a impedir que os mais ricos abdiquem dos luxos.

Meio milhão de euros por um Rolls-Royce. 'Super-ricos' não abdicam dos carros de luxo

Bloomberg O abrandamento económico não está a impedir que os mais ricos abdiquem dos luxos.

O abrandamento económico não está a impedir que os mais ricos abdiquem dos luxos. "Não temos visto qualquer declínio nas encomendas nos últimos meses", afirmou o diretor-executivo da Rolls-Royce Torsten Müller-Ötvös à Bloomberg, esta quarta-feira.

"Estou cautelosamente otimista em relação a este ano. Embora a Rolls-Royce não esteja imune a uma recessão, a distribuição global dos seus clientes protege um pouco o fabricante de automóveis de luxo", disse o CEO.

A empresa britânica está a sair de um ano recorde. As vendas da Rolls-Royce aumentaram 8% em 2021, para 6.021 carros, à medida que a procura crescente nas Américas compensa o declínio na China, com os clientes a gastarem em média cerca de 500.000 euros por veículo.

O Cullinan, o primeiro veículo utilitário desportivo da marca, foi o modelo mais vendido da Rolls-Royce no ano passado, constituindo quase metade das entregas, disse o CEO.

Foto: dpa-tmn

E a empresa está a ajustar-se à indústria mais verde. A Rolls-Royce, propriedade da BMW AG alemã, planeia vender apenas veículos movidos a bateria até ao final da década de 2020.

Em outubro, o fabricante exibiu o Spectre, um coupé totalmente elétrico com um tempo de aceleração de 0 a 60 mph de 4,4 segundos.

O modelo Spectre, deverá estar em produção em 2023.

As encomendas para o Spectre, que deverá chegar no quarto trimestre, estão "a exceder as nossas maiores expectativas", disse o CEO, acrescentando que a marca está a atrair novos clientes porque se está a tornar elétrica.

O mercado global de luxo poderá arrefecer ligeiramente este ano e é demasiado cedo para prever como a economia chinesa se vai desenrolar, mesmo sendo encorajador que as viagens provenientes deste país asiático estejam a aumentar, afirmou ainda Müller-Ötvös.

"Uma vez terminada a pandemia na China, prevejo de novo padrões de crescimento neste sítio também. O resto do mundo é bastante estável", acrescentou.