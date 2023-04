Marrocos ou Mediterrâneo? Luxair com novas rotas para as férias

Novos destinos para Itália e Croácia também vão completar o catálogo da transportadora do Grão-Ducado. Mesmo a tempo das férias de verão.

Ana Patrícia CARDOSO

Ainda a pensar onde vai passar férias este ano ou, quem sabe, uma escapadela para aproveitar os vários feriados? A partir do Luxemburgo, agora é possível eleger mais destinos de sonho para todo o tipo de gostos, do deserto à praia paradisíaca.

A 27 de março, a companhia aérea luxemburguesa inaugurou uma nova rota para a cidade italiana de Pescara, região de Abruzzo, nas margens do Mar Adriático.

Agora, é possível voar para este destino duas vezes por semana, com a duração de 2h10, às segundas (12h45) e sextas-feiras (6h).

Com o objetivo de "oferecer aos passageiros um acesso conveniente a uma das cidades costeiras mais pitorescas da Itália", cita o jornal Virgule, a Luxair oferece tarifas a partir de 119 euros.



Itália é o país com mais destinos disponíveis no catálogo da companhia - são 15 - da Sardenha à Sicília.

Opões de férias

Para este mês de abril, os passageiros elegeram especialmente as ilhas para passarem as férias da Páscoa, com as rotas para a Madeira, Portugal, ou Malta quase totalmente reservadas.

Mas há mais por onde explorar. Marrocos voltou à lista de destinos em fevereiro, uma oportunidade uma viagem ao deserto e à cultura árabe.

Croácia, com as suas praias paradisíacas aqui tão perto, inaugura este mês a rota para Split, a segunda cidade mais populosa do país e com ligação para a ilha de Hvar. Vale lembrar que a Luxair já voa para Dubrovnik, a sul, e Zadar.

