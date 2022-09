A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Maria Helena. Horóscopo semanal de 18 a 24 de setembro

Carneiro:

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Partilhe a sua boa disposição com quem o rodeia. Seja mais cúmplice.

Saúde: Cuide melhor dos rins, beba mais água.

Dinheiro: É possível que tenha uma boa surpresa, graças ao seu esforço.

Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Pensamento positivo: Cultivo a estabilidade na minha vida ouvindo o meu coração com amor.

Touro

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: Estará preparado para assumir um compromisso mais sério? Nunca desista dos seus sonhos!

Saúde: Evite fazer esforços físicos.

Dinheiro: Está a ir por um ótimo caminho. Continue assim!

Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

Pensamento positivo: Sou feliz porque acredito nos meus sonhos.

Gémeos

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Não seja tão impulsivo. Não se deixe dominar por maus presságios!

Saúde: Faça exercícios de relaxamento.

Dinheiro: Preste atenção ao seu saldo bancário.

Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

Pensamento positivo: Tenho força em todos os momentos.

Caranguejo

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Não desespere se a sua relação não está a correr como desejava, seja otimista e converse com o seu par sobre o que cada um de vós espera e procura.

Saúde: Autoestima em baixo, anime-se!

Dinheiro: Boa fase para apostar na sua formação.

Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

Pensamento positivo: A minha vida está sempre em renovação.

Leão

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: Pense bem e não tenha medo de mostrar o que sente a quem ama. Lute por ser feliz!

Saúde: Cuide melhor do seu visual. A sua auto-estima é essencial para a sua saúde.

Dinheiro: Não se distraia.

Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

Pensamento positivo: Partilho o meu amor com aqueles que me rodeiam.

Virgem

Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso. Amor: É provável que atravesse um período conturbado na vida amorosa. Olhe em frente e verá que existe uma luz ao fundo do túnel!

Saúde: A sua saúde manter-se-á estável.

Dinheiro: Agarre as oportunidades adaptando-se melhor às mudanças.

Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

Pensamento positivo: Tenho Fé em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis.

Balança

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade. Amor: Pode surgir um novo relacionamento caso esteja livre. Aprenda a confiar mais em si!

Saúde: Possíveis problemas digestivos. Faça refeições mais leves.

Dinheiro: Planeie investimentos a longo prazo, mas informe-se bem antes de arriscar.

Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

Pensamento positivo: Eu tenho o poder de transformar a minha vida.

Escorpião

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada.

Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Controle melhor as suas emoções. Confie mais no seu poder de decisão e escolha de cabeça fria.

Saúde: Beba mais água, é essencial para o equilíbrio a todos os níveis.

Dinheiro: O seu esforço profissional será reconhecido. Continue empenhado.

Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

Pensamento positivo: A vida é uma longa caminhada, em que passo a passo chego mais perto do meu objetivo.

Sagitário

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências. Amor: Poderá sofrer uma desilusão amorosa. Proteja-se de deceções evitando alimentar expetativas.

Saúde: Cuide melhor de si. Não negligencie dores ou sintomas de mal-estar.

Dinheiro: Não pense que o dinheiro estica, reduza as despesas!

Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

Pensamento positivo: Mantenho-me fiel aos meus projetos, não desanimo perante as interferências.

Capricórnio

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: A sua teimosia pode irritar os seus familiares. Procure ser mais tolerante e flexível.

Saúde: Estará em boa forma física. Mantenha-a através de hábitos saudáveis.

Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalidade. Avance com energia rumo às suas metas.

Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

Pensamento positivo: Tenho energia e espírito de iniciativa para avançar com os meus projetos.

Aquário

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.

O Imperador, que significa Concretização. Amor: Viverá momentos de intensa felicidade e paixão. Entregue-se com alegria ao presente que a vida lhe dá.

Saúde: Possíveis dores musculares. Evite carregar pesos.

Dinheiro: Gastos extra, esteja preparado para eles criando um fundo de maneio.

Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

Pensamento positivo: Sou capaz de concretizar os meus objetivos, porque acredito em mim.

Peixes

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.

6 de Paus, que significa Ganho. Amor: A sua sensualidade pode arrebatar o coração de alguém especial. Mostre-se disponível para amar!

Saúde: Não abuse nos doces!

Dinheiro: Seja comedido nas despesas.

Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

Pensamento positivo: Tenho confiança no presente, e sei que tenho muito a ganhar com isso.

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

