O vídeo mostra um dos patrocinadores da Taça do Luxemburgo a escolher as bolas durante o sorteio dos 16 avos de final, que teve lugar no passado dia 24. Alex Kapp chegou várias vezes a devolver algumas bolas e a apanhar outras. Houve manipulação no sorteio? Bolas frias, bolas quentes?

Viver 1

Manipulação? Como se fez o polémico sorteio dos 16vos da Taça do Luxemburgo

O vídeo mostra um dos patrocinadores da Taça do Luxemburgo a escolher as bolas durante o sorteio dos 16 avos de final, que teve lugar no passado dia 24. Alex Kapp chegou várias vezes a devolver algumas bolas e a apanhar outras. Houve manipulação no sorteio? Bolas frias, bolas quentes?

O gesto é controverso. Algumas equipas reagiram, mas a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) terá dito que era impossível ver o conteúdo das bolas. Certo mesmo é que o VAR ainda não chegou ao Luxemburgo para tirar as dúvidas.



O empresário Alex Kapp, diretor do grupo Freelanders, um dos patrocinadores da Taça do Luxemburgo, foi a pessoa que tirou as bolas durante o sorteio, mas terá feito tudo o que não é esperado ser feito num evento desta natureza.



Tudo corria normalmente até ao momento em que o empresário começou a fazer gestos estranhos. Alex Kapp olhava várias vezes para as bolas, tirava algumas, olhava de perto e depois devolvia ao mesmo pote. Depois, escolhia outra bola.

O gesto repetiu-se pelo menos umas dez vezes e causou algum mal estar entre certas equipas e a FLF.

Recorde-se que o sorteio ditou os seguintes jogos, para o dia 28 de outubro: