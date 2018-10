Vive na Bolívia e fez esta sexta-feira 118 anos. Apesar de não ser oficial, é provavelmente a pessoa mais velha do mundo.

Viver 2

'Mama Julia'. A mulher mais velha do mundo fez 118 anos

Vive na Bolívia e fez esta sexta-feira 118 anos. Apesar de não ser oficial, é provavelmente a pessoa mais velha do mundo.

Julia Flores Colque nasceu há 118 anos, a 26 de outubro de 1900, numa cidade montanhosa no sul da Bolívia. Esta sexta-feira, a idosa celebrou o seu 118° aniversário junto de família, amigos e vizinhos. Após a morte da detentora do recorde de mais velha do mundo, uma japonesa de 117 anos, pensa-se que 'Mama Julia' (como é apelidada pelos locais) será a detentora de tal feito, apesar de não estar oficializado no livro de recordes do Guinness. Para o seu aniversário, a idosa foi presenteada com as vestes tradicionais dos Quechua - populações indígenas de vários países da América do Sul - entre outros adereços.



2 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP

Atualmente, a idosa vive sozinha na sua pequena casa com um quintal, e com os seus cães, gatos e galinhas. Perto dela vive uma sobrinha de 65 anos que presta auxílio à tia sempre que necessário. Uma queda há alguns anos deixou-a numa cadeira de rodas. Ao longo da sua vida, Julia testemunhou duas guerras mundiais, revoluções militares no seu país e a transformação da sua cidade-natal, Sacaba, de 3.000 habitantes para 175 mil habitantes em cinco décadas. Ainda muito jovem foi pastora de ovelhas e lamas nas montanhas da Bolívia até se mudar para uma cidade num vale, onde passou a vender frutas e vegetais.



Apesar de seguir uma dieta saudável à base de frutas e legumes, 'Mama Julia' não resiste a uma fatia de bolo e um refrigerante ocasionalmente. Gosta de cantar as canções tradicionais dos Quechua, apesar de a audição já não estar a cem por cento. Nunca casou e não tem filhos. A senhora é um caso raro na Bolívia, um dos países da América do Sul com uma das maiores taxas de mortalidade, de acordo com a ONU. De tal forma, que o presidente de Sacaba reconheceu o seu legado, fazendo algumas melhorias na sua casa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.