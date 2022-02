Crianças saem à rua com lampiões e entoam a canção de São Brás para desejar boa saúde a quem lhes abre a porta.

Tradição luxemburguesa

Mais pequenos celebram esta quarta-feira a festa das Candeias

O Dia das Candeias (Liichtmessdag, em luxemburguês) é celebrado esta quarta-feira no Luxemburgo, na véspera do dia de São Brás.

Como manda a tradição, as crianças saem à rua com lampiões e entoam a canção de São Brás para desejar boa saúde a quem lhes abre a porta. Como agradecimento, as crianças recebem guloseimas e dinheiro, e continuam de porta em porta até ao final do dia.

A Segurança Rodoviária aconselha as crianças e os acompanhantes a usarem roupas claras ou com refletores e a caminha pela direita nos passeios.

Na ausência de passeios, devem caminhar no sentido contrário ao trânsito, em fila indiana. As autoridades apelam também aos automobilistas para que conduzam com atenção redobrada no interior das localidades.



