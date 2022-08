A Romaria da Senhora da Agonia está de volta a Viana do Castelo no seu formato de sempre, que promete trazer de novo a cor, a festa e as enchentes para as ruas da cidade minhota.

Viver 6

Festas

Maior romaria portuguesa regressa em força depois de dois anos de pandemia

Redação A Romaria da Senhora da Agonia está de volta a Viana do Castelo no seu formato de sempre, que promete trazer de novo a cor, a festa e as enchentes para as ruas da cidade minhota.

A maior romaria portuguesa está de regresso em todo o seu esplendor, depois de anos de constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19.

As ruas de Viana do Castelo preparam-se para voltar a receber as enchentes de visitantes que, anualmente, em agosto, rumam à cidade minhota para assistir à Romaria de Nossa Senhora da Agonia.

1 Desfile da mordomia nas festas da romaria de Nossa Senhora da Agonia (17 de agosto de 2012). Foto: LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Desfile da mordomia nas festas da romaria de Nossa Senhora da Agonia (17 de agosto de 2012). Foto: LUSA

De 17 a 21 deste mês, os cortejos e as procissões, os trajes minhotos, o ouro e os cabeçudos, os bombos e o figo de artifício levam novamente o ambiente de cor de festa a Viana.

Quase uma centena de fotografias para celebrar

Em jeito de antecipação ao regresso do evento, está patente até ao dia 21, no Jardim Público de Viana do Castelo, uma exposição que olha para os últimos 50 anos dos festejos, pela lente de 30 fotógrafos nacionais e estrangeiros.



São 90 fotografias que dão corpo a mostra, intitulada 'Olhares da Romaria', e que, como refere o Diário do Minho, revelam diferentes momentos e períodos das festas de Viana de Castelo.

Um inquérito aos festejos de Nossa Senhora da Agonia

O regresso da romaria vianense é também acompanhado de um inquérito, promovido pela Câmara Municipal, com o objetivo de avaliar o impacto das Festas da Nossa Senhora da Agonia e melhorar as próximas edições.

De acordo com a Rádio Geice FM, os questionários serão feitos, entre 11 e 21 de agosto, de forma online e presencial, com a realização prevista de 1.500 questionários presenciais, a residentes e não residentes, durantes as celebrações.



5 Fotos: DR

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Fotos: DR Fotos: DR Fotos: DR Fotos: DR Fotos: DR

A ideia é medir o impacto socio-económico do evento nos diferentes setores da cidade e do concelho, do comércio à hotelaria, e a partir daí melhorar também a experiência e a satisfação da comunidade e dos visitantes.

Entretanto, o programa completo da Romaria da Senhora da Agonia pode ser consultado aqui.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.