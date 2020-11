Máscaras cirúrgicas podem ser lavadas e reutilizadas até 10 vezes

Recomendação é da associação francesa de defesa do consumidor.

A máscara tornou-se o adereço de 2020. Obrigatória ou recomendada, o seu papel tem sido fulcral no combate ao coronavírus, daí que o seu correto manuseio é importante. Segundo um estudo recente da associação francesa de defesa do consumidor, as máscaras cirúrgicas podem ser lavadas e reutilizados até dez vezes.

De acordo com os testes realizados em três modelos disponíveis nas grandes superfícies e parafarmácias em França, as máscaras cirúrgicas - teoricamente destinadas a ser deitadas fora após quatro horas de utilização - podem ser lavadas e usadas novamente. Os modelos analisados "mantêm as capacidades de filtragem mesmo após 10 lavagens na máquina a 60°C", garantiram à edição alemã do Luxemburger Wort Anne-Sophie Stamane e Gabrielle Théry, autoras do estudo.



Após várias lavagens, as máscaras descartáveis permaneceram "bem acima dos requisitos mínimos", de acordo com a UFC-Que Choisir, ou seja, mantiveram a capacidade para agir como barreira às partículas do vírus. Esta é também uma boa notícia "para a carteira", diz associação. "Mesmo que o preço das máscaras tenha vindo a baixar desde o início da crise, o orçamento para a proteção bucal é considerável. Assim, pode fazer-se poupanças substanciais usando cerca de dez vezes a mesma máscara", disse Franck Attia, editor-chefe da UFC-Que Choisir.

As máscaras cirúrgicas são feitas de "plástico não reciclável", logo a sua reutilização é "benéfica" para o planeta, acrescenta o estudo. Relembre-se que o uso de máscara é obrigatório no Luxemburgo nos transportes públicos, nas lojas ou sempre que o distanciamento social não seja possível.

