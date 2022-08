Há uma linha que separa o bonito do feio. Portanto, a não-maternidade do pós-maternidade. E é mesmo isso que concursos como estes nos tentaram convencer ao longo dos anos.

Diário de uma mãe imigrante a mil

Mães de todo mundo, já podemos concorrer a Miss Universo

Catarina OSÓRIO Há uma linha que separa o bonito do feio. Portanto, a não-maternidade do pós-maternidade. E é mesmo isso que concursos como estes nos tentaram convencer ao longo dos anos.

As mães, grávidas e as divorciadas já podem participar no concurso Miss Universo. Pode repetir? Sim, é mesmo isso.

O que significa que antes não podiam.

Como se olha para as mulheres depois de terem filhos? "Ah, até que não tá mal, para quem foi mãe". Que é como quem diz "do mal o menos".

Como se diz dos homens após serem pais e por aí em diante? "Como o vinho do Porto".

Refere a organização da Miss Universo sobre esta mudança nas regras: "as decisões pessoais de um ser humano não devem ser um obstáculo ao seu sucesso".

Presumo que por decisões pessoais se refiram a filhos e divórcios.

O rótulo pouco subtil de que a maternidade não é compatível com a beleza, inteligência, oportunidades de carreira, relações completas e repletas de amor, etc. "Fisicamente, somos uma tralha após uma certa idade", dizia-me uma amiga a propósito.

Pensa-se: chegam os filhos, foi-se a beleza e o sex appeal, o tempo para a carreira e os projetos pessoais. Vieram as neuras constantes, a pouca produtividade, as olheiras e o corpo cheio de marcas. Realmente… no meio de tanto frenesim familiar como é que as mães ainda têm tempo para acabar com a paz no mundo?!

Mas, na verdade, para algumas com quem falo é exatamente o contrário. A maternidade trouxe-lhes mais força, mais energia, empoderamento no trabalho. Até formas físicas de que se orgulham mais do que antes dos filhos.

E, intimamente, algumas relatam um novo despertar provocado pelas alterações hormonais pós-maternidade.

Resta agora saber se o limite de idade para participar na Miss Universo – entre os 18 e os 28 anos - vai também ser alterado.

Porque, se assim não for, eu - como muitas mães - já estou automaticamente desqualificada.

