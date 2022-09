As palavras do novo rei a lamentar a morte de Isabel II são tocantes. Mas serão as mães assim tão amadas pelos filhos em vida?

Diário de uma mãe imigrante a mil

"Mãe, tu és cocó". Será que Carlos também dizia isto à rainha?

"Minha mãe amada". Qual a mãe que não erguia o peito e cujo pêlo não eriçava ao ouvir tamanha declaração de amor?!

Foram as palavras do novo rei de Inglaterra em homenagem à sua mãe, Isabel II.

Como seria a rainha com os filhos? Deixava-os comer doces? Ia dar-lhes um beijo de boa noite à cama? Dava-lhes 'abusos'? E palmadas?

É sabido que Carlos tinha uma relação forte com Isabel. E as suas palavras a lamentar a sua morte são tocantes. Mas serão as mães assim tão amadas pelos filhos em vida?

A minha mãe sempre me dizia: "um dia também vais ouvir palavras duras do teu filho e vais sentir o que é".

Bam! Eis que o meu pequeno rei é fonte das mais belas e profundas mensagens de amor: "mãe, tu és cocó", "mãe, tu és lixo", "quero o pai", "mãe, eu vou-te magoar", "mãe, gosto mais do pai".

Será que Carlos também dizia isto à rainha quando esta lhe negou ainda jovem a união com o amor da sua vida? Ou quando não queria comer sopa? Ou quando queria atenção enquanto a mãe andava entre reuniões, chás e apertos de mão? Ou quando o obrigava a lavar os dentes?

O chorar e o espernear são o menos. O duro são mesmo as palavras.

O problema é que de tanto ouvir até já me soa a bonito.

"Mãe, tu és cocó". Há lá forma mais bela de se amar…

