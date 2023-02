Portugal é um destino de férias de verão cada vez mais atrativo para os residentes do Luxemburgo, revela o Statec.

Viver 2 min.

Turismo

Luxemburgo. Portugueses são os que mais visitaram a família no país natal

Paula SANTOS FERREIRA Portugal é um destino de férias de verão cada vez mais atrativo para os residentes do Luxemburgo, revela o Statec.

Os residentes do Luxemburgo realizaram 916 mil viagens de turismo no verão de 2022, um número recorde desde 2019, último ano de referência antes da pandemia. Em média, cada residente fez 1,7 viagens, um aumento de 36% em relação a 2019, indicam os números do estudo do Statec sobre as férias de verão dos residentes, salientando que a população retomou os seus hábitos turísticos, perdidos no período da Covid-19.

Portugal mais atrativo

Portugal é um país cada vez mais apetecível para viajar entre a população do Grão-Ducado. "Globalmente, pode dizer-se que Portugal ganhou em atratividade como destino de viagem em 2022, em comparação com 2019, e está em segundo lugar, atrás do Luxemburgo, para visitas de familiares e amigos", indica o Statec ao Contacto. Um aumento que poderá significar a recuperação dos dois anos de restrições pandémicas.

No geral, a possibilidade de poder viajar e visitar de novo familiares e amigos fez disparar as viagens de turismo por esta razão, mais 51 % do que em 2019, enquanto as viagens como destino de férias cresceram também mas na ordem dos 30%.

Quais foram os principais destinos estrangeiros para uns dias de lazer? A Bélgica, França, Alemanha, Portugal, Espanha e Itália. Entre estes, o país lusitano lidera no aumento como destino para visitar familiares e amigos (68%). "Já como país eleito para estadia de férias, o aumento observado é de 18%, o que o coloca abaixo da média (+30%)", realça ao Contacto o gabinete comunicação do Statec.

Também as viagens aéreas dispararam nas férias do verão passado, refere o Statec, com um total de 314 mil voos, sendo os destinos acima referidos, nomeadamente Portugal, a liderar os voos, que no global tiveram um aumento de 17%.

Laser nas proximidades

A eleição de destinos próximos, até cerca de 300 quilómetros de distância, para atividades de lazer também aumentou em relação a 2019, com 205 mil viagens realizadas durante o último verão pelos residentes. Um aumento em progressão desde 2020 (29%) e que acompanha o crescimento do restante turismo (36%). No total das viagens, 22% foram de proximidade, e aqui o crescimento foi inferior ao de 2020 (28%).

Neste turismo, surge o próprio país em primeiro lugar (28%) , com os residentes a visitarem outras zonas do Luxemburgo, seguindo-se depois os países vizinhos, Alemanha (25%), França (22%), Bélgica (18%) e os Países Baixos (7%).

TAP. Rota Porto-Luxemburgo vai ganhar mais 6.000 lugares A partir de abril esta ligação aérea será feita em exclusivo por aviões Airbus 320 com 170 lugares e os preços podem ficar mais baratos.

Durante o verão de 2022, os residentes retomaram os seus hábitos de laser durante as férias, sendo o descanso e passar tempo em conjunto e a visita a pais e amigos, as razões que lideram o turismo. Contudo, neste último verão voltaram também outras atividades deixadas durante a pandemia, nomeadamente as visitas culturais, as visitas aos parques de atrações, a ida a espetáculos e festivais.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.