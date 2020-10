O Luxemburgo é um dos países preferidos para emigrar se for tida em consideração a questão ambiental.

Luxemburgo entre os países preferidos para emigrar por causa do ambiente

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo é um dos países preferidos para emigrar se for tida em consideração a questão ambiental. De acordo com um estudo da InterNations, a maior plataforma de internet dedicada aos migrantes, o Grão-Ducado fecha o 'top 10' do ranking, com 92% das pessoas inquiridas a apontar o ambiente natural como positivo e 78% satisfeitas com a qualidade do ar.

Além da questão económica ou laboral, a questão ambiental é tida como um dos fatores que estarão na base das futuras vagas migratórias. No estudo, retomado pelo portal de notícias Business Insider, a Finlândia é o país mais bem cotado, seguido por outros dois países escandinavos: Suécia e Noruega. De salientar que dos dez países apenas dois estão situados fora do continente europeu.



Veja o top 10:

Finlândia Suécia Noruega Áustria Suíça Dinamarca Nova Zelândia Alemanha Canadá Luxemburgo





