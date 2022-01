Alerta de vento forte é para todo o país, entre as 7h e as 22h desta segunda-feira.

Luxemburgo em aviso amarelo de vento forte

O Grão-Ducado está esta segunda-feira em alerta amarelo de vento forte em todo o país e queda de neve, esta última na zona norte do território.

O alerta de vento forte vigora entre as 7h e as 22h e os ventos poderão soprar entre os 65 e os 75 km/h. "Algumas rajadas de 85 km/h poderão acontecer", escreve o Meteolux.

Já o alerta amarelo de neve vigora entre as 7h e as 13h no norte do país, estando prevista queda de neve de 1 cm em altitudes acima dos 450 metros.

O alerta amarelo é o segundo mais leve numa escala de quatro, onde o verde representa a ausência de alerta e o vermelho significa perigo extremo.

As temperaturas continuam frias durante esta semana, que será acompanhada de alguma chuva. As máximas não deverão ultrapassar os 4 graus esta segunda-feira e as mínimas deverão ficar-se pelos 0 graus.

Os termómetros vão manter-se baixos durante o resto da semana, ainda que com uma ligeira subidas das temperatuas. O tempo vai manter-se nublado e haverá ocorrência de aguaceiros sobretudo na terça-feira. O sol deverá estar de regresso no sábado com uma ligeira descida das temperaturas.

