Expatriados. Luxemburgo é uma das "piores escolhas do mundo" para viver

Paula SANTOS FERREIRA

Apesar de todos os anos continuarem a chegar ao Grão-Ducado muitos estrangeiros que elegeram o país para melhorar de vida, a verdade é que a sua fama entre os expatriados está muito danificada.



No mais recente inquérito realizado pela Internations a quase 12 mil expatriados, intitulado “Os melhores e piores lugares para expatriados em 2022”, o Luxemburgo foi relegado para os derradeiros lugares entre 52 países, ocupando o 48ª lugar entre os melhores países para um estrangeiro viver. Há um ano, encontrava-se na 20º posição do mesmo ranking.

Este ano, atrás do Grão-Ducado (48º), encontram-se apenas, o Chipre, Hong Kong, Nova Zelândia e o Kuwait, este o pior do mundo, em 52º lugar. O custo de vida elevado e a habitação lideram no descontentamento.

De salientar que, no ranking geral, Portugal ocupa um honroso 4º lugar. O país que melhores condições oferece é o México, seguido da Indonésia, e Taiwan.



Luxemburgo um dos piores países para os estrangeiros viverem, em 2022. Já Portugal um dos melhores. Internations

Custo de vida elevadíssimo

Neste estudo, 71% dos inquiridos apontou o elevadíssimo custo de vida do país como razão para não o escolherem. Um custo de vida que é mais do dobro da média mundial, que se situa nos 35%. Aliás, 25% deram ao Grão-Ducado a pior pontuação possível, lê-se no estudo.

Na categoria das finanças pessoais, o Luxemburgo situa-se em penúltimo lugar como promissor ao nível de um aumento monetário na vida dos estrangeiros. Portugal entra no Top 10 dos preferidos, na décima posição.

Custo de vida “insuportável” e dificuldade de encontrar habitação. No alojamento, o Luxemburgo volta a cair para antepenúltimo lugar (50), só à frente da Irlanda e da Nova Zelândia. Aqui Portugal encontra-se no 22º lugar da tabela.

Já ao nível da qualidade de vida, o Luxemburgo sobe para a 22º posição, mas nada que se compare a Portugal que obtém um quarto lugar, com 24% dos expatriados a declarar terem eleito o país pela qualidade de vida que oferece. Espanha, o país vizinho, lidera o ranking.

Quando o assunto é acessibilidade para viagens e qualidade dos transportes, a opinião muda radicalmente, entre os inquiridos que posicionam o Luxemburgo em 10º lugar. A mesma posição que ganha ao nível da segurança. Portugal sobe para 5º nesta categoria onde a Dinamarca lidera.

Em 2021, o Grão-Ducado ocupava a 20º posição do ranking. Portugal estava em 5º lugar. Internations

Mesmo ao nível da saúde em bem-estar o Grão-Ducado, aos olhos dos expatriados não consegue melhor do que a 18º posição, com Taiwan a liderar.

É fácil um estrangeiro acabado de chegar ao Luxemburgo conseguir assentar? Não, vincam os expatriados que posicionam o país em 46º lugar. Portugal obteve o 7º posto neste ranking, liderado pelo México.

Residentes pouco amáveis

A amabilidade dos residentes e a chance de fazer amigos também desilude os estrangeiros, colocando o Luxemburgo na 43º e 49º posições respetivamente, entre os 52 países do mundo em análise no estudo da Internations. Já Portugal é tido como um local de gente amável (9º posição) e onde é muito fácil fazer amizades (12º posição). O México volta a liderar.

Contudo, os estrangeiros já olham um pouco melhor para o Luxemburgo em relação ao trabalho num país estrangeiro (27º posição) e oportunidades de carreira (33º). A Dinamarca é o preferido para quem deseja trabalhar fora do país e os Estados Unidos, o melhor para ter sucesso profissional. Aqui, Portugal cai muitos lugares, para 35 e 43, respetivamente.

Um total de 11.970 expatriados participaram neste inquérito anual da Internations, representando 177 nacionalidades e vivendo em 181 países ou territórios.

