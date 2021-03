Ranking que mede o nível de felicidade nos países é liderado pela Finlândia.

Luxemburgo é o 8º. país mais feliz do mundo

O Luxemburgo é o oitavo "país mais feliz do mundo" no ranking global que, desde 2012, mede os níveis de felicidade e bem-estar das populações por países.

O Grão-Ducado está no "top ten" do "Relatório de Felicidade Mundial", liderado pela Finlândia, que consegue o primeiro lugar pelo quarto ano consecutivo. Seguem-se a Dinamarca, a Suíça, a Islândia, os Países Baixos, a Noruega, a Suécia e o Luxemburgo.

A fechar a lista dos 10 países mais felizes do mundo está a Áustria e, antes dela, em nono lugar, está o único país não-europeu a figurar neste grupo: a Nova Zelândia.

Luxemburgo melhor que os seus países vizinhos

Além de conseguir o oitavo lugar entre os mais felizes, o Luxemburgo está também à frentes dos seus países vizinhos. A Alemanha aparece em 13º, a Bélgica em 20º. e a França em 21º.

O Grão-Ducado supera igualmente as principais potências mundiais. O Canadá surge em 14º., o Reino Unido em 17º. e os EUA em 19º.

Abaixo do "top 20", estão o Brasil, em 35º lugar, o Japão, em 56º, a Rússia, em 76º, e a China, em 84º, de acordo com a classificação oficial de 156 países, que pesa os dados dos últimos três anos.

Portugal sobe dois lugares

Bastante abaixo do Luxemburgo, a meio da tabela, está Portugal, que aparece em 58º. lugar do ranking de felicidade.

Ainda assim, o país sobe dois lugares face a 2020, quando ficou no 60º., mas permanece atrás de países como El Salvador (49º.), Hungria (53º.) ou Nicarágua (55º.).

Apoiado pelas Nações Unidas, o relatório utiliza questões das sondagens Gallup, nas quais as pessoas são inquiridas sobre o seu próprio nível de felicidade, cruzado com dados socioeconómicos dos países onde residem, como o PIB, e avaliações relativas ao nível de solidariedade, liberdade individual ou corrupção. Os países que se aproximarem mais de uma pontuação de dez pontos são os mais felizes.

Países menos felizes do mundo

O relatório também identifica o "país menos feliz do planeta", aquele que mais se afasta dos 10 pontos. Neste campo, o líder é o Afeganistão, com uma pontuação de 2,52, à frente do Zimbabué, Ruanda, Botswana e Lesoto.

A Índia é a potência mundial com pontuação mais baixa, na 139ª posição. Em África, o país mais bem classificado é o Congo Brazzaville, com 83º lugar. Na Ásia, Taiwan está classificado em 24º lugar.

