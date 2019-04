Com cerca de 100 mil portugueses no Luxemburgo, há muitas viagens familiares entre os dois países, além do turismo.

Luxemburgo é o 10° destino preferido dos portugueses na Páscoa

A capital do Grão-Ducado é a 10ª cidade mais procurada pelos portugueses para viajar durante as férias da Páscoa (entre 19 e 22 de abril de 2019).

Lisboa, Porto e São Miguel lideram a lista elaborada pelo motor de pesquisa de voos e hotéis Jetcost. Londres e Paris são quarto e quinto.

Turistas portugueses gastam 96 milhões de euros no Luxemburgo O Luxemburgo faz parte do Top10 dos destinos com mais gastos turísticos dos portugueses em 2018.

Ainda à frente do Luxemburgo aparecem Barcelona, Funchal, Amesterdão e Genebra.

Entre os 20 destinos, só há mais duas cidades portuguesas: Faro (14°) e Terceira (20°).

As outras 14 cidades são todas estrangeiras.



Confira aqui a lista da Jetcost:

Porto Lisboa São Miguel London Paris Barcelona Funchal Amesterdão Genebra Luxemburgo Madrid Fortaleza Roma Faro São Paulo Zurique Bruxelas Frankfurt Marraquexe Terceira