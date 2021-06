Licenças especiais permitem que estabelecimentos se candidatem a funcionar até às 3h, na chamada "free night".

Luxemburgo. Discotecas da capital preparam-se para reabrir as pistas

Licenças especiais permitem que estabelecimentos se candidatem a funcionar até às 3h, na chamada "free night".

Algumas discotecas e clubes noturnos da capital deverão começar a abrir as pistas já a partir da próxima semana, após ano e meio de encerramento devido à pandemia da covid-19.

Segundo a RTL, esta quinta-feira, a burgomestre da Cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, confirmou que as discotecas da capital poderiam candidatar-se a licenças especiais para estarem abertas toda a noite, numa primeira fase até às 3 da manhã, mas não até às 6h como em tempos de pré-pandemia.

Com a possibilidade de estender os horários além da 1h, alguns clubes noturnos já avançaram com o pedido de licença para operar madrugada dentro nas chamadas "free night" ("noite livre"), uma noite para a qual um ou vários locais podem solicitar e obter uma licença especial que lhes permitam estar abertos para além da hora de encerramento legalmente aprovada. Neste caso podendo funcionar até às 3h, até 15 de julho.

Mesmo com a possibilidade de ter apenas uma noite elegível nessas condições, alguns clubes deverão começar a reabrir já nas próximas duas semanas, numa altura em que também deverá entrar em vigor o covid check, a partir do momento em que a nova lei seja aprovada. Só aqueles que preencherem os requisitos do certificado poderão dançar livremente, sem máscara, no espaço interior das discotecas.

De acordo com a informação avançada por Lydie Polfer à RTL, esta quinta-feira, a autorização deve ser solicitada, pelas discotecas, com cinco dias de antecedência. No entanto, a burgomestre ressalvou que este processo continua a ser flexível.

Segundo a RTL, há também exceções para quando o pedido é necessário. Por exemplo, a noite geral prevista para 22 de junho, com possibilidade de abertura até às 3 da manhã, é válida sem pedido prévio. As autorizações para as "free night", em que as discotecas e os clubes podem funcionar até às 3h da manhã, também podem ser solicitadas para eventos privados que ocorram entre 13 de junho e 15 de julho.









