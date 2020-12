Quem lançar fogo-de-artifício na rua ou em outros espaços públicos na passagem de ano arrisca-se a receber uma multa, garantiu ainda Xavier Bettel.

Luxemburgo. Capital sem fogo de artifício na passagem de ano

Ana Patrícia CARDOSO Quem lançar fogo-de-artifício na rua ou em outros espaços públicos na passagem de ano arrisca-se a receber uma multa, garantiu ainda Xavier Bettel.

A burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, confirmou esta quarta-feira que a capital não vai organizar a habitual exibição de fogos de artifício a partir da Pont Adolphe na noite de Ano Novo.

"A celebração terá de ser diferente este ano", disse Polfer, reiterando que o recolher obrigatório, entre as 23h e as 06h se mantêm em vigor também na véspera do novo ano, 31 de dezembro.

Para os que optem por comprar os próprios fogos, a burgomestre explicou que terá de ser pedida uma autorização mas é "fortemente desaconselhado" e pode até ser alvo de penalização.

Ano Novo. Dudelange proíbe fogos de artifício Não há festejos para fechar o ano atípico que só deverá terminar na primavera.

Fogo em espaços públicos vai dar multa

Quem lançar foguetes na rua ou em outros espaços públicos na passagem de ano arrisca-se a receber uma multa. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, em resposta a uma questão parlamentar da deputada Nancy Arendt, do CSV. Bettel explica que devido ao alargamento do recolher obrigatório, até 15 de janeiro, continua a ser proibido circular na via pública entre as 23h e as 6h.

"... Como consequência, nenhum fogo de artifício pode ser lançado durante esse período em espaços públicos", alerta o primeiro-ministro, acrescentando que o código penal pune quem infringir essa proibição, com multas de 25 a 250 euros.

O governante esclarece ainda que, mesmo as comunas permitam o lançamento de foguetes, com o recolher obrigatório ninguém poderá lançar estes fogos após as 23h. E lembra que "o enquadramento legal é conhecido pelas comunas e que não é necessário neste momento fazer recomendações às autarquias". Fica a dúvida se o lançamento de foguetes poderá ser feito a partir de espaços não públicos, como terraços das casas ou varandas que garantam espaço de segurança de lançamento.

Em todo o caso, a melhor recomendação será ligar para a comuna de residência e certificar-se da autorização e dos locais onde é permitido lançar estes materiais pirotécnicos.



Com Henrique de Burgo.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.