Um exemplar do livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal" vai ser vendido esta terça-feira em leilão e poderá chegar a 55 mil euros.

Viver 1

Livro de Harry Potter encontrado no Luxemburgo pode valer 55 mil euros

Henrique DE BURGO Um exemplar do livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal" vai ser vendido esta terça-feira em leilão e poderá chegar a 55 mil euros.

O livro trata-se de uma das 500 unidades da primeira edição da famosa série, de 1997, e foi encontrado no Luxemburgo. O exemplar vai ser vendido esta terça-feira pela casa de leilões Hansons, por um preço que pode atingir os 55.000 euros (50.000 libras)

Segundo a imprensa britânica, o dono é um inglês que se reformou no Grão-Ducado, onde trabalhava no setor da aviação. O livro estava esquecido há cerca de 20 anos na prateleira da casa do reformado e foi comprado em 1997 com o objetivo de reforçar a ligação dos filhos com a língua inglesa.

Depois de ter visto uma notícia na BBC, o homem deu conta de que tinha em casa um dos exemplares da primeira edição da série Harry Potter e procurou um especialista em antiguidades. Segundo a imprensa britânica com o dinheiro do leilão o britânico residente no Luxemburgo "vai ajudar a comprar uma casa para a sua filha".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.