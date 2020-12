Todas as comunicações vão passar à rede digital.

Linhas telefónicas analógicas deixam de existir a partir de 2024

Todas as comunicações vão passar à rede digital.

A POST Luxemburgo começou a migrar as linhas telefónicas analógicas para a telefonia por internet, sendo que o processo deverá ficar concluído em 2024, daqui a quatro anos,. Desta forma, todas as comunicações vão passar à rede digital. A informação foi avançada pelo ministro das Comunicações, Xavier Bettel, e pelo ministro da Economia, Franz Fayot, em resposta a uma questão parlamentar do deputado do Déi Lénk, Marc Baum.

Os clientes que dispõem atualmente de uma linha analógica não vão notar a diferença, uma vez que o preço do serviço não vai ser alterado. Neste caso, não será necessário subscrever uma assinatura internet, uma vez que o processo de migração será feito automaticamente na linha telefónica.

No entanto, a situação é diferente para as pessoas que dispõem de uma conexão telefónica ISDN junto de um operador (a ISDN permite mais funções, nomeadamente a utilização de números de telefone diferentes na mesma linha telefónica). Estes deverão subscrever um novo serviço, uma vez que tecnicamente não vai ser mais possível continuar a oferecer a conexão ISDN. Estes clientes deverão optar por uma assinatura de internet, ou então pedir a subscrição de uma linha telefónica clássica, sem acesso à internet. Neste caso, perderão as funcionalidades que tinham através da linha ISDN.

