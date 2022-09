Com 18 anos, Laura Bombardella, de Tétange, foi coroada miss sábado à noite, em Mamer. Entre as finalistas havia três lusodescendentes.

Concurso de beleza

Laura, bombeira voluntária, é a nova Miss Turismo Luxemburgo 2022

Laura Bombardella, uma estudante de 18 anos de Tétange, foi eleita Miss Turismo Luxemburgo 2022 na cerimónia em Mamer Schlass, Mamer, sábado à noite. A jovem luxemburguesa, filha de pai italiano e mãe romena, que integra a Comissão Nacional de Alunos do Luxemburgo vai este ano promover o Grão-Ducado no mundo.

Com 1,80 de altura, Laura Bombardella é ainda bombeira voluntária segundo se lê no pequeno currículo apresentado no site Miss Turismo Luxemburgo.

Asjla Asani, luxemburguesa, também de 18 anos, de Esch-sur-Alzette, foi eleita primeira dama de honor, entre as 13 finalistas, e Alina Golovkova, 34 anos, francesa residente na capital, recebeu a faixa de 2ª dama de honor.

(Da esq. para a dir.) Alina Golovkova, Ajla Asani, Giuseppe Castellaneta, fundador do MTL e Laura Bombardella. Michel Fouarge

Na cerimónia, as 13 candidatas fizeram uma pequena apresentação de si próprias e tiveram ainda de responder a diversas questões do júri sobre a economia e a cultura do Grão-Ducado.

Entre as 13 finalistas, com idades entre os 18 anos e os 34 anos, encontravam-se três lusodescendentes e uma jovem com origens brasileiras.

Laura Bombardella sucede a Rin Khamlichi, Miss Turismo Luxemburgo 2021.

Recorde aqui as 13 candidatas:

Cláudia Vitória tem 30 anos e é cabeleireira em Dudelange

Sara Macedo, 23 anos, educadora em Mullerthal.

Cátia Ferreira, 22 anos, funcionária em empresa de aluguer viaturas em Soleuvre.

Priscila Soares,30 anos, manager na Cidade do Luxemburgo.

Ajla Asani, 18 anos, Esch-sur-Alzette.



Vladislava Shurpa, 28 anos, Cidade do Luxemburgo.

Alina Golovkova, 34 anos, Cidade do Luxemburgo.



Laura Bombardella, 18 anos, Tétange.



Selma Amri, 30 anos, Bettembourg.

Awa Mbathie, 22 anos, Schifflange.



Reina Moubamba, 33 anos.

Elena Stasi, 22 anos, Cidade do Luxemburgo.



Elena Janevska, 27 anos, Wiltz.

