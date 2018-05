Keila Cibele Ferreira, 23 anos, foi eleita Miss Cabo Verde - Luxemburgo 2018. O evento teve lugar na noite de sábado, no Parc Hotel Alvisse, em Dommeldange.

Viver 44

Keila Ferreira eleita Miss Cabo Verde - Luxemburgo 2018

Keila Cibele Ferreira, 23 anos, foi eleita Miss Cabo Verde - Luxemburgo 2018. O evento teve lugar na noite de sábado, no Parc Hotel Alvisse, em Dommeldange.

Natural da ilha de São Vicente e residente no Grão-Ducado há apenas seis meses, Keila recebeu a faixa e a coroa das mãos da sua predecessora, Jann Morais Pinto.



Como prémios, a grande vencedora da noite recebeu mil euros do Comité Miss Cabo Verde, organizador, uma viagem ao Porto, entre outros brindes.



44 Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde Foto: MazPhoto/Comité Miss Cabo Verde

Entre as doze candidatas, o júri escolheu Nicole Dias como primeira dama de honor, tendo sido ainda eleita pelas colegas como Miss Simpatia. Suelly Furtado ficou com o título de segunda dama de honor, Leatitia Nascimento Miss Fotogenia, enquanto Viviana Maurício foi a mais votada no Facebook.