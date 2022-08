Jovens portugueses trabalham na Schueberfouer: "Ganha-se bem, mas não há folgas durante 20 dias"

Há quem tenha vindo de propósito de Portugal para trabalhar na feira. O salário é bom, dizem os jovens, mas trabalham muitas horas e não têm folgas durante três semanas.

Tiago RODRIGUES Têm entre 18 e 21 anos. Estão na faculdade ou a terminar o secundário. Uns vivem no Luxemburgo, mas há quem tenha vindo de Portugal de propósito. Querem juntar algum dinheiro e viram na maior feira popular do país o trabalho de verão perfeito. Ou quase perfeito. O salário é bom, dizem, mas trabalham muitas horas e não têm folgas durante três semanas.

Quando José Ribeiro soube da possibilidade de trabalhar na Schueberfouer, não hesitou em comprar o voo de Lisboa para o Luxemburgo. O jovem de 21 anos veio de propósito de Portugal para fazer algum dinheiro na maior feira popular do país. Conseguiu a oportunidade através de um conhecido que vive no Grão-Ducado. “Tenho um amigo cá, então perguntei-lhe se arranjava algum trabalho no verão”, conta. Durante as três semanas do evento, até 7 de setembro, o português está a servir bebidas no bar do restaurante Friture Henriette.

É a primeira vez que José trabalha na Schueberfouer, mas já tinha estado no Luxemburgo antes. “Este é o segundo ano que trabalho cá. Antes trabalhei na cozinha. Recebo muito mais aqui do que em Portugal. Lá faço uns trabalhos, mas não tenho sempre. Aqui é constante”, explica o jovem, que até já tinha visitado a feira há uns anos. “A última vez que cá estive foi em 2017”, recorda. Este ano, chegou uma semana antes do início do festival, para ajudar a montar e a arrumar o espaço.

José Ribeiro, 21 anos, veio de Lisboa para trabalhar no bar de um restaurante durante as três semanas da feira. Foto: Anouk Antony

Este é o segundo ano que venho trabalhar no Luxemburgo. Recebo muito mais aqui do que em Portugal. José Ribeiro

José vive na Amadora e vai começar o último ano da faculdade, no curso de Engenharia Informática. Mas a sua terra é a Sertã e foi lá que conheceu o seu amigo que vive no Luxemburgo. “Ele e o meu pai conheciam-se há muitos anos e eu vinha cá várias vezes quando era mais novo. Dizia para eu passar cá umas semanas e eu nem vinha para trabalhar, mas depois surgiu e aproveitei”, recorda. A casa do amigo é em Beaufort, então faz uma viagem de uma hora de autocarro e tram, todos os dias, para chegar à Schueberfouer.

Os horários vão variando consoante a agitação dos dias. “No domingo, por exemplo, entrei às 10h e saí à meia-noite. É puxado. Mas eles são flexíveis. Às vezes podemos entrar mais tarde e fazemos algumas pausas”. Mas não há folgas. Ao todo, são 20 dias de trabalho sem parar. O que não é um problema para José. “A melhor parte é estar sempre ativo. Prefiro não ter muitas pausas, porque o tempo passa mais depressa”. Já a pior parte, confessa, é ter “poucas horas de sono”, porque perde duas horas nos transportes.

Com os colegas, o jovem fala quase sempre em inglês. “Mas já dou uns toques de francês”, afirma. Ali trabalham pessoas de várias nacionalidades, da França à Etiópia, e isso é algo que lhe agrada. “Talvez um dia venha viver para aqui. Se não for no Luxemburgo, será noutro país da Europa. Não quero ficar em Portugal”. A vontade de ficar é tal que ainda nem comprou a viagem de regresso. “Tenho de ver quando começa a faculdade. Ainda quero ficar mais uma semana ou duas para passear”, revela.

Diversão passa a trabalho

O caso de José é diferente, porque não vive no Luxemburgo, mas a Schueberfouer também atrai muitos outros jovens lusodescendentes que sempre viveram no país e que decidiram experimentar a feira como trabalho de verão. Vânia Mota, 19 anos, guarda memórias de infância naquele festival com a família. Costuma ir todos os anos, duas ou três vezes, “mais por causa dos jogos”. Mas este ano decidiu ir trabalhar. “É a primeira vez que trabalho na Schueberfouer. Precisava de ganhar algum dinheiro para poder ir de férias e uma amiga falou-me disto, então candidatei-me”.

A jovem foi uma das escolhidas pelo stand da Cook Life, que vende todo o tipo de utensílios de cozinha. A sua função é atender os clientes para vender os produtos. “As pessoas passam e eu tenho de falar com elas, explicar para que servem as coisas que vendemos. Vendemos todo o tipo de coisas de cozinha, desde esponjas, colheres, um pouco de tudo”. O facto de falar cinco línguas – além do português, fala luxemburguês, francês, alemão e inglês – é uma vantagem, porque consegue compreender a maior parte dos clientes. “Aqui as pessoas são muito simpáticas”, conta.

Vânia Mota, 19 anos, trabalha no stand da Cook Life, que vende todo o tipo de utensílios de cozinha. Foto: Anouk Antony

É a primeira vez que trabalho na Schueberfouer. Ganha-se muito bem. O dinheiro que ganhar aqui vou usar depois durante o ano. Vânia Mota

Vânia acabou este ano o ensino secundário e vai tirar o curso de Marketing na capital. “Já fui de férias, por isso agora vim trabalhar até começar a escola”. Como vive com os pais em Differdange, no sul do país, tem feito todos os dias viagens de comboio e tram para chegar à feira. Os horários de trabalho também vão variando. “Às vezes venho das 12h às 18h e outras das 18h à meia-noite. Às sextas e sábados fico até à 1h. Trabalhamos todos os dias durante estas três semanas. Não há folgas”, explica.

A intensidade do trabalho também varia consoante a afluência. “Depende dos dias. Às sextas e sábados tem mais pessoas. Depois ao domingo à noite já não tem tantas e durante a semana é mais calmo”, refere. Para a jovem portuguesa, o facto de este ano os preços das diversões e da restauração terem aumentado não parece ter influenciado o espírito dos visitantes. “É verdade que aumentou um pouco, mas as pessoas continuam a vir e a comprar”.

Para Vânia, a melhor parte de trabalhar na Schueberfouer é o salário. “Ganha-se muito bem. O dinheiro que ganhar aqui vou usar depois durante o ano”, revela. Mas nem tudo é perfeito. “O pior é ter de ficar às vezes até à 1h. Os meus pais têm de vir buscar-me. À meia-noite ainda tenho transportes, mas à 1h já não há”. É para repetir? “Não sei se para o ano volto a trabalhar cá, porque vou estudar. Mas é uma boa experiência que posso querer voltar a ter”.

O outro lado da festa

Tal como Vânia, David Duarte terminou este ano o ensino secundário e decidiu ir trabalhar na Schueberfouer. Antes de entrar na faculdade e estudar para ser educador, quis juntar dinheiro “para ajudar a pagar o apartamento, ir às compras e para os pais não pagarem tudo”. Aos 20 anos, o lusodescendente trabalha pela primeira vez na feira, apesar de já lá ter ido durante muitos anos com a família. “Tinha vontade de trabalhar e de ganhar um pouco de dinheiro para as férias, para a universidade, para ter um pouco de lado”, conta.

Falou com uma amiga que trabalha num restaurante e conseguiu um lugar no Kugener Lounge Bar. “É a primeira vez que estou a trabalhar num bar, atrás do balcão, a ajudar o barman a fazer os cocktails. Não tinha nenhuma experiência a sério, mas gosto muito. Há sempre algo a fazer, estou sempre em movimento, em contacto com as pessoas”. O jovem admite que tem muito trabalho, mas vale a pena pelo dinheiro que recebe. “Aqui ganha-se em três semanas o que uma pessoa ganha num mês, no mínimo. Mas há pessoas que conseguem ganhar bem mais, com as gorjetas”.

David Duarte, 20 anos, conseguiu um lugar no Kugener Lounge Bar e ajuda o barman a fazer os cocktails. Foto: Anouk Antony

Ganha-se em três semanas o que uma pessoa ganha num mês. Mas há quem ganhe bem mais com as gorjetas. David Duarte

David tem dois horários de trabalho. Uns dias está no bar das 11h às 23h e noutros das 11h30 à 1h, com cerca de três horas de pausa pelo meio. “São cerca de 9 horas e meia ou 10 horas de trabalho por dia. Mas depende de como está o serviço. Às vezes temos pouca gente até às 15h, mas a partir da tarde parece que as pessoas acordam da sesta e isto fica repleto de gente. Às sextas e sábados temos muita coisa para fazer, mas no domingo à noite não está quase ninguém, porque as pessoas têm de trabalhar no dia a seguir”, observa.

Para o jovem português, também não há folgas durante estas três semanas. “Trabalhamos todos os dias. É cansativo, porque só durmo cinco ou seis horas, que não é muito. Mas o corpo habitua-se e, para o que me dão, vale a pena fazer este trabalho”, confessa, afirmando que está contente com a experiência. “Como é só uma vez por ano, estou motivado por ver as pessoas, fazê-las rir. Elas elogiam os cocktails. Estou a adorar. Tenho a certeza de que para o ano venho outra vez”.

No entanto, estar no outro lado da festa “é diferente”, compara David. “Deste lado vês o stress da preparação da feira, o trabalho duro para montar os jogos e as tendas. Faz-nos abrir os olhos e perceber que as pessoas trabalham mesmo muito. Dá-nos outra visão da Schueberfouer”. A pior parte, na sua opinião, é “o trabalho que as pessoas não veem”, a limpeza ao fim da noite e a preparação durante a manhã. “A melhor parte é quando tenho muito serviço e tenho de fazer os cocktails em stress e as pessoas gostam”, conclui.

Muitas horas de pé e poucas de sono

Telma Pinto tem 18 anos e ainda está no último ano do liceu. Viu no Facebook um anúncio em que o stand Crêperie bretonne procurava estudantes para trabalhar na restauração na Schueberfouer. “Decidi vir experimentar. É a primeira vez. São muitas horas e é muito cansativo, mas é uma nova experiência”. A lusodescendente tem como função preparar os crepes e pôr os recheios, algo que vai aprendendo com a prática. “Ainda não percebia muita coisa, mas já está a começar a ficar melhor com o tempo”.

A jovem vive com os pais perto de Esch e eles levam-na todos os dias para a feira. Começa às 12h ou 14h e termina por volta das 22h ou 23h. Ao contrário de outros trabalhadores, vai ter direito a dois dias de folga durante as três semanas, uma vez num sábado e outra numa quinta-feira. O ambiente de trabalho é ótimo, garante. “Toda a gente é muito simpática. Explicam-nos muita coisa e também aprendemos. Falamos a maior parte das vezes em francês, mas temos pessoas da Itália, Bélgica, França, Montenegro e Roménia”.

Telma Pinto, 18 anos, ajuda a preparar os crepes e a pôr os recheios no stand Crêperie bretonne. Foto: Anouk Antony

É algo que não penso voltar a fazer, porque são muitas horas. Chego a casa tarde, durmo pouco e tenho de acordar cedo outra vez para voltar. Telma Pinto

As memórias que guarda da infância também influenciaram a sua decisão de trabalhar na Schueberfouer. “Quando era pequena vinha sempre cá com os meus pais durante o fim de semana. Via sempre as pessoas a trabalhar com a idade que tenho agora e foi por isso que decidi vir experimentar”, revela, garantindo que pagam melhor ali do que noutros trabalhos. “Vou usar este dinheiro para ajudar a pagar os meus estudos mais tarde. Quero estudar Inglês e História na Alemanha”.

Para Telma, o dinheiro que vai receber é a melhor parte de trabalhar na feira. No entanto, ela afirma que não quer repetir a experiência. “É algo que não penso voltar a fazer, porque são muitas horas. Chego a casa tarde, durmo pouco e tenho de acordar cedo outra vez para voltar. É muito cansativo. A pior parte é essa, são muitas horas de pé, quase todo o dia”, desabafa.

A Schueberfouer está aberta sete dias por semana, das 12h até à 1h, no Champ du Glacis, até ao dia 7 de setembro. No último dia da feira, os bilhetes para as diversões serão a metade do preço e o festival encerrará com o tradicional fogo de artifício.

