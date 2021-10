O maior jackpot da história do Euromilhões foi atribuído a uma jovem polinésia a residir em França. Uma estreia em cheio.

Jovem vence maior jackpot do Euromilhões à primeira

AFP

A vencedora do maior jackpot de Euromilhões da história, 220 milhões de euros, foi uma jovem polinésia que jogou pela primeira vez.

A sortuda, costumava ver o avô jogar na lotaria, mas nunca tinha tentado a sua sorte. O bilhete vencedor foi validado no Taiti, de acordo com a operadora francesa da lotaria. A jovem escolheu os números utilizando o sistema 'flash', que permite decidir automaticamente e ao acaso a composição da grelha.

A agora multimilionária arrecadou mesmo o maior prémio do Euromilhões alguma vez ganho na Europa, e viu o seu destino mudar graças à combinação vencedora 21 26 31 34 34 49, e às estrelas 2 e 5. O prémio de 220 milhões de euros poderia permitir-lhe comprar, por exemplo, nove exemplares do carro mais caro do mundo, dois Airbus 320 ou ainda 275 toneladas de trufas pretas Périgord.

Mas a vencedora, que pretende manter o anonimato, tem outros planos. "Não vou mudar. Vou manter as coisas simples, como sou, e continuar a andar com os pés descalços", refere no comunicado de imprensa. "Quero viajar pelo mundo com a minha família e descobrir a neve, que nunca vi", acrescentou.

Pretende ainda comprar uma casa em todos os continentes, apoiar ações de solidariedade infantil e talvez criar a sua própria empresa. O anterior super jackpot tinha sido ganho na Suíça, com um prémio de 210 milhões de euros.

