Jane Fonda anuncia que sofre de cancro

Teddy JAANS

A estrela de Hollywood Jane Fonda (84) foi diagnosticada com cancro. A actriz anunciou isto na Instagram na sexta-feira (hora local). Foi-lhe diagnosticado o chamado linfoma não-Hodgkin e iniciou a quimioterapia. Este é um cancro que responde muito bem ao tratamento. Cerca de 80 por cento dos doentes sobrevivem, escreveu Fonda. Por conseguinte, considera-se "muito sortuda". Tem também um bom seguro de saúde e acesso aos melhores médicos. "Compreendo, e isto é doloroso, que sou privilegiado a este respeito. Quase todas as famílias na América lidaram com o cancro, e demasiadas não têm acesso a tão bons cuidados médicos como eu, e isso não é correcto".

A atriz acrescentou que as pessoas também precisam de falar sobre os desencadeadores do cancro e tomar medidas contra eles. "Tolerei bastante bem a quimioterapia", partilhou a Fonda. A doença e o tratamento não abrandarão o seu compromisso com a protecção do clima, afirmou.

Este é um momento muito importante na história humana para trabalhar em conjunto para a mudança e para o futuro. Politicamente empenhado Jane Fonda, que faz 85 anos em Dezembro, tem estado politicamente activa há décadas.

Na década de 1970, ela protestou veementemente contra a Guerra do Vietname. Mais recentemente, ela fez manchetes com os seus esforços como activista da protecção climática. Foi presa várias vezes durante os protestos em Washington. Como actriz, a Fonda apareceu recentemente em frente da câmara para a série de comédia "Grace and Frankie" da Netflix.

Em 2018, ela foi vista no cinema na comédia "The Book Club". Na década de 1980, a estrela "Barbarella" tinha desencadeado uma onda de fitness. Construiu um império de fitness com vídeos de aeróbica, mais tarde também com alongamento e yoga.

Décadas mais tarde, recebeu uma articulação artificial do joelho e uma nova anca. Em 2010, foi-lhe diagnosticado cancro da mama e foi submetida a uma cirurgia bem sucedida. Em 2018, quando apareceu para uma entrevista com um penso rápido no lábio inferior, a Fonda disse que lhe foi retirado um tumor cancerígeno.

Sem problemas com a idade

Em Abril passado, ela falou em envelhecer. "Estou muito consciente de que estou mais perto da morte. E isso não me incomoda assim tanto", disse ela numa entrevista no programa de televisão "CBS Sunday Morning". "O que me incomoda é que o meu corpo basicamente não é meu", continuou ela. "Os meus joelhos não são meus, os meus quadris não são meus, os meus ombros não são meus". Ainda assim, disse ela, ela está feliz com a sua vida quotidiana. "O facto é que, com quase 85 anos, ainda estou vivo e a trabalhar. Uau. Quem se importa se eu não tiver as minhas antigas articulações? E já não pode esquiar, andar de bicicleta ou correr"? Pode-se sentir realmente velho aos 60 anos e "realmente jovem" aos 85 anos.

