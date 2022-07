O prémio desta terça não paga imposto e sonhar também não. Damos-lhe uma ajuda.

Jackpot histórico. O que pode comprar com 230 milhões de euros?

O prémio desta terça não paga imposto e sonhar também não. Damos-lhe uma ajuda.

Pela quarta vez consecutiva, os apostadores do Euromilhões habilitam-se a ganhar 230 milhões de euros, um jackpot histórico que será recebido na totalidade pelo vencedor, já que não está sujeito à cobrança de impostos, como explicou o diretor da Lotaria Nacional à Rádio Latina.

O que (não) fazer se ganhar o Euromilhões Esta sexta-feira estão em jogo 230 milhões de euros, um jackpot histórico. Veja os conselhos da Lotaria Nacional caso se torne milionário(a).

O sorteio está marcado para as 20h15, por isso já pode começar a pensar no que faria com esta quantia astronómica para estar preparado quando a sorte bater à porta. Se não faz a mínima ideia do que fazer com o seu prémio, nós deixamos-lhe algumas sugestões.



Uma aldeia abandonada



Ser Euromilionário é um bilhete direto para sair da bolha da especulação imobiliária e poder, finalmente, comprar uma casa. Mas não precisa de ficar por aí. Pode comprar uma aldeia inteira, dar-lhe uma cara lavada e investir no setor imobiliário. A AldeasAbandonadas, uma agência estatal especializada na venda de aldeias despovoadas em Espanha, pode ser um bom ponto de partida. Uma aldeia na Serra da Gata, na fronteira com Portugal, está à venda por cerca de 2 milhões de euros.



Uma ilha paradisíaca



Se o campo não for a sua praia e, em vez disso, preferir meter o pé num areal branco com vista para águas límpidas sem nada nem ninguém para o chatear, este pode ser o investimento ideal para si. Maldivas, Tailândia, Bahamas, Polinésia Francesa… Há paraísos de luxo nos quatro cantos do planeta para venda ou arrendamento no site Private Islands Inc. com preços entre os 39 mil euros e os 156 milhões de euros.



Uma viagem ao espaço

O turismo espacial está, normalmente, reservado aos multimilionários. Ao tornar-se um deles, pode finalmente assegurar o seu lugar numa das viagens organizadas pelas várias empresas que integram o setor. A Virgin Galactic, por exemplo, está a planear uma viagem de 90 minutos para o final do ano, com bilhetes a começar nos 391 mil euros. É preciso, ainda, fazer um depósito inicial adicional de 132 mil euros.

Um passe de um craque de futebol

Em pleno mercado de transferências, não é mal pensado investir no desporto-rei. Pode adquirir o passe de um valioso jogador de futebol como Kylian Mbappé (160 milhões de euros) ou Cristiano Ronaldo (30 milhões de euros) ou, então, apostar em jogadores com passes de valores mais modestos e construir o seu próprio plantel.

Um evento num monumento histórico

Costumamos visitá-los com tempo limitado e estamos longe de imaginar que podem ser só nossos por uma noite para celebrar uma ocasião especial. O Palácio da Pena, o Mosteiro da Batalha e a Torre de Belém são alguns dos monumentos portugueses que podem ser reservados em condições a acordar com a Direção-Geral do Património Cultural.



