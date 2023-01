A iniciativa da organização ambiental natur&ëmwelt realiza-se todos os anos. A participação é simples e não passa de uma brincadeira de crianças.

Planos para o fim de semana. E que tal contar as aves do Grão-Ducado?

Entre 27 e 29 de janeiro, o Luxemburgo volta a contar as suas aves. A iniciativa da organização ambiental natur&ëmwelt está de volta na sua 17ª edição e pede a todos os residentes que participem na contagem anual de pássaros de inverno.

O principal objetivo da iniciativa é o de melhorar o conhecimento destes animais pelo público em geral e sensibilizar para a sua importância e conservação. O conhecimento das espécies tem diminuído drasticamente nos últimos anos, segundo a natur&ëmwelt.

A ação concentra-se nas espécies de aves mais frequentes nos jardins e em redor das casas no inverno.

A participação é simples e não passa de uma brincadeira de crianças: basta sentar-se no seu jardim ou na sua varanda "durante uma hora à escolha" na sexta, sábado e domingo e tomar nota de quaisquer aves que apareçam.

Basta registar os dados num formulário online disponível no site da natur&ëmwelt onde é pedido para introduzir a espécie da ave e o respetivo número de aves contabilizados.

Como saber que espécie estamos a ver no jardim? O website da associação fornece imagens referência das 15 espécies de pássaros mais vulgarmente encontradas no país, tais como o melro, o pardal e o tetraz azul, por onde os participantes se podem guiar.

Ter um alimentador de pássaros no jardim pode ser uma vantagem, já que pode ver os animais mais de perto.

Populações de aves estão em declínio

Com a ajuda deste censo anual, a associação pode estimar as populações de aves mais frequentes nas áreas urbanas, o que permite estabelecer tendências populacionais ao longo dos anos. No entanto, a ação do fim de semana não tem qualquer base científica.

Em 2021, mais de 700 pessoas participaram na campanha da natur&ëmwelt . O número de tem aumentado ao longo dos anos, um sinal da sua crescente popularidade.

Em sentido contrário, a população de aves continua a sua tendência decrescente. A contagem da associação ambiental tem confirmado os resultados dos estudos científicos, nomeadamente o declínio destas populações.

