Aqui estão algumas dicas e conselhos para o sucesso da autoconstrução por Antoine Persoons, engenheiro que construiu a própria casa no Luxemburgo.

Já pensou construir a sua própria casa? Esta é a forma de fazê-lo

Tiago RODRIGUES Já alguma vez pensou em construir a sua própria casa? Os preços cada vez mais proibitivos da habitação no Luxemburgo, onde uma casa pode custar mais de um milhão de euros, já levaram algumas pessoas a optar pela autoconstrução. Se não sabe por onde começar, este artigo é para si.

Aqui estão algumas dicas e conselhos para o sucesso da autoconstrução, por Antoine Persoons, engenheiro belga de 42 anos, que com a sua companheira, Tessy Eiffener, luxemburguesa de 46 anos, construiu a própria casa no Luxemburgo.

Coragem

Para construir a sua própria casa, primeiro precisa de uma boa dose de coragem, porque é um verdadeiro desafio! A carga de trabalho não deve ser subestimada. Todos os autoconstrutores que conheci pela primeira vez subestimaram a carga de trabalho, incluindo eu próprio. Os autoconstrutores precisam de aprender todos os ofícios relacionados com os estudos e os trabalhos que eles próprios irão realizar.

Gestão do tempo

É importante perceber que a autoconstrução leva muito mais tempo do que ter o trabalho feito por profissionais. Quando se faz o trabalho sozinho, muitas vezes leva mais tempo do que se pensa. Trabalhar sozinho leva três a quatro vezes mais tempo do que trabalhar com duas pessoas. É por isso importante obter ajuda (família, amigos e voluntários).

Dependendo da dimensão do projeto, da quantidade de trabalho e do número de pessoas envolvidas, deve ser tido em conta que a construção pode demorar vários anos.

Por vezes, a autoconstrução pode ser muito stressante. Uma família que embarca num projeto deste tipo deve ser capaz de lidar com isto. Se se optar por investir muito tempo no projeto, deve-se, no entanto, permitir noites, períodos de descanso, férias e atividades familiares (fácil dizer, mas difícil fazer).

Acabar o trabalho antes de se mudar

Para evitar demasiado stress familiar, aconselho fazer o máximo de trabalho possível para tornar a casa confortável antes de se mudar para lá.

Rede de ajuda mútua

Para completar um projeto num prazo razoável, é necessária a ajuda da família, amigos, voluntários e profissionais.

Para encontrar voluntários, é necessário poder recebê-los em boas condições (alojamento, refeições, equipamento e segurança). Em troca da sua ajuda, partilhamos a nossa experiência e know-how. Os momentos partilhados são espantosos!

As redes de ajuda mútua são conhecidas

A associação Approche-Paille.fr aconselha-o no domínio da autoconstrução com palha. Também oferece formação na mesma técnica de construção que nós usamos. Também se pode comprar materiais mais baratos do que em qualquer outro lugar. O seu fórum de apoio é também uma boa fonte de informação: approchepaille.forumactif.fr.

Ao tornar o seu projeto conhecido em plataformas como Twiza, Bâtacc ou em grupos de projetos participativos no Facebook, os voluntários irão contactá-lo para partilhar a sua experiência. Twiza e Bâtacc também se oferecem para o colocar em contacto com profissionais da construção ecológica. O Twiza também oferece compras em grupo de equipamentos tais como painéis solares fotovoltaicos, aquecedores de alvenaria, etc.

Se alguns trabalhos estiverem fora do seu alcance, deve procurar ajuda profissional e incluí-los no orçamento desde o início.

Formar-se e informar-se

Antes de iniciar o trabalho de autoconstrução, é essencial - mesmo obrigatório - participar noutros campos de trabalho participativos, seguir cursos de formação, obter informações de manuais técnicos de construção e consultar profissionais (arquitetos, engenheiros e artesãos).

Isto é ainda mais importante quando se constrói com materiais de base biológica, tais como a palha.

Empréstimo

Como o trabalho demorará relativamente um longo tempo, é necessário poder negociar com o banco um empréstimo cujo reembolso de capital será adiado. Isto significa que o reembolso do empréstimo terá de começar quando se vive na casa. Caso contrário, terá de reembolsar o empréstimo juntamente com os custos da sua casa "temporária" (renda, hipoteca, etc.), se for necessário.

Gestão do orçamento

O primeiro conselho é de realizar um projeto arquitectónico que esteja tecnicamente ao seu alcance. Se o projeto for demasiado grande ou as escolhas técnicas não estiverem bem definidas, é preciso esperar tempo e/ou dinheiro extra para realizar os trabalhos complicados.

O orçamento inicial deve ser grande, para amortecer os imprevistos que muitas vezes acontecem.

Ao contrário de um projeto "chave na mão", a autoconstrução requer que administre o seu próprio orçamento, o que não é fácil se não estiver habituado a fazê-lo.

Para os trabalhos realizados por si, para a estimativa de um projeto, bem como para os cálculos detalhados durante o trabalho, apenas os materiais, equipamento e custos inerentes ao funcionamento do local devem ser tidos em conta. Os pedidos de preços são, portanto, feitos a comerciantes de materiais e não a empresas de construção.

Ferramentas e pequenos fornecimentos

É necessário investir em ferramentas de qualidade (profissionais ou intermédias). O equipamento de primeiro preço é muitas vezes comprado duas vezes ou é insuficiente para o efeito.

O orçamento para ferramentas e pequenos fornecimentos é substancial. A vantagem, se forem de boa qualidade, é que podem ser revendidos mais tarde.

Os materiais

Para obter informações técnicas completas sobre um material ou a sua correcta aplicação, é melhor contactar o fabricante. Os conselhos de profissionais ou revendedores nem sempre são tão relevantes.

As entregas devem ser verificadas em cada receção (materiais encomendados? quebras? quantidade?).

Gestão do sítio

O horário de trabalho. A duração de cada fase do trabalho varia de acordo com a assistência recebida no local. O horário é, portanto, difícil de cumprir. Tem de se planear com antecedência desde o início.

A meteorologia. Durante o trabalho ao ar livre, o tempo sazonal e diário deve ser tido em conta. A chuva e o vento são os piores inimigos! Como as fases de trabalho duram muito tempo, as áreas sensíveis devem ser protegidas com meios duráveis. As proteções básicas significam perda de tempo considerável!

A ordem. A arrumação diária e após cada fase do trabalho melhora a organização e a sensação de bem-estar.

