Acaba a pagar muito mais do que o valor inicial quando compra online um bilhete de avião? Falámos com o Centro Europeu de Consumidores para saber os sinais a que tem de estar atento(a).

Viver 2 min.

Viagens

Já comprou os bilhetes de avião para a Páscoa? Evite 'surpresas'

Catarina OSÓRIO Acaba a pagar muito mais do que o valor inicial quando compra online um bilhete de avião? Falámos com o Centro Europeu de Consumidores do Luxemburgo (CEC) para saber os sinais a que tem de estar atento(a).

Julie Jason, jurista no CEC Luxemburgo, não se cansa de repetir: "Ler, ler, ler tudo com atenção. É o conselho mais simples, mas mais efetivo", quando compra bilhetes de avião online.

Não é novidade que as empresas usam todo o tipo de truques nos sites e aplicações para fazer os consumidores gastar além do preço da viagem em si. "Às vezes as instruções estão desenhadas para induzir em erro e/ou fazer o processo mais difícil", denota Julie.

Por exemplo, chegar ao fim da compra e ter afinal mais uns euros para pagar porque reservou outros lugares quando não era o que queria fazer.

Por defeito, os lugares são atribuídos aleatoriamente pela companhia, o que significa que não é obrigatório pagar pelo assento a menos que queira um lugar específico. "Mas a forma como as apps (ou sites) estão desenhadas torna esse processo mais difícil e menos transparente", acrescenta.

Ainda para mais, nas aplicações móveis, e com ecrãs mais pequenos, fazem com que os utilizadores "tenham de fazer mais scroll, onde informações importantes escritas a letras mais pequenas acabam por passar despercebidas."

A estes hábitos "não recomendáveis" das companhias aéreas junta-se um outro também muito comum. Por exemplo, "colocar pressão no consumidor com mensagens do género 'só tem mais cinco minutos para finalizar a sua compra', adverte Julie.

Luxemburgo-Portugal. A melhor altura para comprar voos online Nas viagens de avião para Lisboa, Porto e Faro há diferenças quanto às melhores alturas para viajar. Veja as dicas.

"O que de facto pode não ser verdade e só faz com que os utilizadores façam as coisas mais rapidamente com medo que o preço aumente".

Apesar destas práticas em detrimento do consumidor, não existe uma lei específica sobre a compra de bilhetes a nível europeau. "Há apenas um artigo na regulação da UE sobre o processo de reserva online, e que tem a ver com o preço", explica Julie.

"O preço tem de estar visível de forma clara desde o início do processo de reserva", assenta. No final, é importante verificar pelo que se está a pagar antes de carregar no botão 'pagar'.

Conselhos para não ser enganado(a) nos sites e apps de viagens:

Comparar os preços em várias plataformas antes da compra. Os preços podem mudar numa mesma plataforma em diferentes datas de consulta;

No caso da compra em sites intermediários é preferível escolher uma empresa europeia, caso venha a ter problemas com cancelamentos, por exemplo;

No ato da reserva "leia tudo com calma e com tempo";

Esteja sempre atento às alterações de preço durante o processo de reserva. "Se for o caso e se não houver aparente motivo para tal, volte para trás e repita tudo de novo".

Tem uma reclamação a fazer sobre uma companhia aérea? Pode dirigir-se a estas entidades no Grão-Ducado: Centro Europeu de Consumidores do Luxemburgo (CEC) - Através do telefone +352 26 84 64 1 ou email: info@cecluxembourg.lu. Todos os serviços são gratuitos. Ministério da Proteção dos Consumidores – Preencher o formulário de reclamação em MyGuichet.lu e enviar para passagersaeriens@mpc.etat.lu.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.