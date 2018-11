Mercados e árvores de Natal, iluminações, ruas cheiras de gente, roda gigante, churros e vinho quente. Este é um pouco do ambiente que já se sente nas ruas da capital.

Já cheira a Natal na capital

Mercados e árvores de Natal, iluminações, ruas cheiras de gente, roda gigante, churros e vinho quente. Este é um pouco do ambiente que já se sente nas ruas da capital.

Milhares de visitantes encheram este sábado as principais artérias da cidade do Luxemburgo: place de la Constitution, la place d'Armes e a Grand-Rue. Veja as imagens.

