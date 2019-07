Portugal aparece no 33° lugar do ranking.

Internet. Luxemburgo tem 7ª melhor velocidade de download

O Luxemburgo tem a sétima internet mais rápida do mundo no que toca ao descarregamento de ficheiros na internet (downlaod).

Fonte: Cable

De acordo com o ranking Worldwide Broadband Speed League 2019, publicado recentemente, o Grão-Ducado tem a sétima melhor velocidade média de download, com 41.69 megabites por segundo (Mbps), o suficiente para fazer o download de um filme via internet móvel de quinta geração (5G) em 16 minutos e 23 segundos.

O Luxemburgo tem progredido no ranking nos últimos anos. No ano passado era o oitavo da lista, com 35.14 Mbps, enquanto em relação a 2017, subiu 26 posições, quando ocupava o lugar 33, com uma velocidade bastante mais fraca: 15.32 Mbps.



O estudo, levado a cabo pela empresa britânica Cable, com a parceria de diferentes universidades e do Google, analisou dados de 208 países do mundo e alguns territórios autónomos.

O território de Taiwan lidera a tabela, com uma velocidade de 85.02 Mbps, depois de ter subido 13 posições em relação a 2018. Singapura (70.86 Mbps) e as ilhas Jersey (67.46 Mbps), no canal da Mancha, completam o pódio.

Já Portugal aparece no 33° lugar, com uma velocidade média de 22.75 Mbps, perdendo três lugares face a 2018 e 15 face a 2017.